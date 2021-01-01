На Волині судили студента коледжу, який за кермом мотоцикла скоїв смертельну аварію





Так, 18 червня, хлопець без відома батька взяв його мотоцикл SkyMoto Flame та разом зі своїм другом поїхав на футбол. Рухаючись дорогою, він помітив п'яного пішохода, але не зменшив швидкість та спричинив наїзд на нього, - пише



Смерть потерпілого настала внаслідок перелому кісток черепа, з крововиливами в міжоболонкові простори на шлуночки мозку.



Обвинувачений свою вину визнав повністю та показав, що не втікав з місця пригоди, а намагався надати першу допомогу збитому чоловіку. Натомість той вирішив піти додому, а згодом помер у лікарні. Товариш водія теж отримав травми – струс мозку, садна на обличчі, руках та ногах і закритий перелом шийки лівої плечової кістки.



Родичі загиблого заявили, що жодних претензій до хлопця не мають. Законний захисник та представник обвинуваченого просили обрати йому покарання без обмеження волі. Суд дослухався та призначив йому два роки умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студента Горохівського коледжу ЛНАУ судили за смертельне ДТП, яке він скоїв у 2020 році.Так, 18 червня, хлопець без відома батька взяв його мотоцикл SkyMoto Flame та разом зі своїм другом поїхав на футбол. Рухаючись дорогою, він помітив п'яного пішохода, але не зменшив швидкість та спричинив наїзд на нього, - пише Конкурент.

, посилаючись на вирок суду Смерть потерпілого настала внаслідок перелому кісток черепа, з крововиливами в міжоболонкові простори на шлуночки мозку.Обвинувачений свою вину визнав повністю та показав, що не втікав з місця пригоди, а намагався надати першу допомогу збитому чоловіку. Натомість той вирішив піти додому, а згодом помер у лікарні. Товариш водія теж отримав травми – струс мозку, садна на обличчі, руках та ногах і закритий перелом шийки лівої плечової кістки.Родичі загиблого заявили, що жодних претензій до хлопця не мають. Законний захисник та представник обвинуваченого просили обрати йому покарання без обмеження волі. Суд дослухався та призначив йому два роки умовно.

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