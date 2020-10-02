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Пожежа на аеродромі у Крупі: збитки сягають понад мільйон гривень. ВІДЕО

Пожежа на аеродромі у Крупі: збитки сягають понад мільйон гривень. ВІДЕО
У ніч на 31 травня на території аеродрому, що у Крупі, згоріло два приміщення, які належать місцевому клубу авіалюбителів. У гостьовий будинок запальну суміш кинув невідомий чоловік, якого зафільмували камери спостереження. Однак на пожежу рятувальники не виїздили, а поліція і досі з’ясовує обставини.

Хто підпалив і хто гасив пожежу на летовищі, з’ясовували журналісти 12 каналу.

На крупівському летовищі спалахнуло після другої ночі. Тут облаштувався луцький авіаклуб. Тож горіло майно авіалюбителів. Займання відразу кинувся гасити охоронець, на підмогу прибули і члени клубу. Та дерев’яний будинок, що слугував офісом, а також два житлових трейлери вигоріли вщент за лічені хвилини. Це і видалося авіалюбителям підозрілим. Коли ж переглянули записи з камери спостереження, побачили чоловіка, який скоїв навмисний підпал. Стверджують, що молодик пожбурив щось значно потужніше за коктейль молотова. І, що дивно, робив зловмисник усе це методично і без поспіху.

“Зазвичай коли ви щось кидаєте або такі речі робите, вам страшно, а тут людина ніякого страху не показувала, спокійно вийшла пішки, не втікаючи. Ну тобто виглядає як конкретний напад”, – розповідає Михайло Кіняєв, представник ГО “Авіаклуб Луцьк”.

Найбільший ризик був у тому, каже Михайло, що міг зайнятися ангар з літаками та паливом, розташований неподалік.

Збитки уже підрахували, вони сягають 40 тисяч доларів (пмільйон гривень). Правоохоронці ще з’ясовують обставини події.


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Теги: збитки, Крупа, аеродром, підпал, пожежа
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