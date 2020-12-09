вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї
Біля Волинського обласного перинатального центру у Сквері майбутнього висадили дерева.

Про це інформує Луцька районна рада.

Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, його радник, депутат Волиньради Юрій Ройко із посадовцями та медиками майже 20 областей України, які приїхали до Луцька на конференцію із впровадження системи перинатальної допомоги, спільно створили «Коло дружби» із висаджених туй.

«Два роки тому, після того, як запрацював перинатальний центр, праворуч від нього залишився будівельний майданчик. Ми довго думали, що зробити на його місці, і вирішили створити там Сквер майбутнього: батьки новонароджених, якщо мають бажання, садять на честь народження дитинки дерево. Дуже приємно, що сьогодні у Сквері майбутнього залишать свій слід поважні люди, фахівці своєї справи», - розповіла генеральний директор КП «Волинське територіальне об’єднання захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради» Ірина Горавська.

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї


Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук зауважив, що Всеукраїнська конференція у сфері перинатальної допомоги недаремно відбувається саме 1 червня – у Міжнародний день захисту дітей.

«Діти – наше майбутнє. Їхня життєва дорога починається у пологовому будинку, перинатальному центі, тому дуже важливо, аби і мами, і дітки отримували кваліфіковану медичну допомогу», - сказав Олександр Омельчук.

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, перинатальний центр, Сквер майбутнього, коло дружби, туї
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Лопати нові з етикетками
Відповісти
Вибір редактора
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки вартує зелень на ринку Луцька
Сьогодні, 13:50
«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї
Сьогодні, 13:20
Пожежа на аеродромі у Крупі: збитки сягають понад мільйон гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
В Туреччині скоротили комендантську годину та «локдаун вихідного дня»
Сьогодні, 12:50
У Луцьку на території дитячого садочка з'явився ботанічний куточок. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
У луцькому перинатальному центрі народилася третя трійня У луцькому перинатальному центрі народилася третя трійня
09 грудень, 2020, 15:32
У Луцьку з перинатального центру виписали трійню, яку виходжували майже 3 місяці. ФОТО У Луцьку з перинатального центру виписали трійню, яку виходжували майже 3 місяці. ФОТО
13 жовтень, 2020, 19:13
У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього» У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього»
16 вересень, 2020, 08:50
Місце, де народжується щастя: у Луцьку відсвяткували першу річницю роботи перинатального центру. ФОТОРЕПОРТАЖ Місце, де народжується щастя: у Луцьку відсвяткували першу річницю роботи перинатального центру. ФОТОРЕПОРТАЖ
11 вересень, 2020, 16:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки вартує зелень на ринку Луцька
Сьогодні, 13:50
 0
«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї
Сьогодні, 13:20
 0
Пожежа на аеродромі у Крупі: збитки сягають понад мільйон гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
 0
В Туреччині скоротили комендантську годину та «локдаун вихідного дня»
Сьогодні, 12:50
 0
У Луцьку на території дитячого садочка з'явився ботанічний куточок. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8