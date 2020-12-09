«Коло дружби»: у Сквері майбутнього поблизу волинського перинатального центру посадили туї





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Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, його радник, депутат Волиньради Юрій Ройко із посадовцями та медиками майже 20 областей України, які приїхали до Луцька на конференцію із впровадження системи перинатальної допомоги, спільно створили «Коло дружби» із висаджених туй.



«Два роки тому, після того, як запрацював перинатальний центр, праворуч від нього залишився будівельний майданчик. Ми довго думали, що зробити на його місці, і вирішили створити там Сквер майбутнього: батьки новонароджених, якщо мають бажання, садять на честь народження дитинки дерево. Дуже приємно, що сьогодні у Сквері майбутнього залишать свій слід поважні люди, фахівці своєї справи», - розповіла генеральний директор КП «Волинське територіальне об’єднання захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради» Ірина Горавська.









Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук зауважив, що Всеукраїнська конференція у сфері перинатальної допомоги недаремно відбувається саме 1 червня – у Міжнародний день захисту дітей.



«Діти – наше майбутнє. Їхня життєва дорога починається у пологовому будинку, перинатальному центі, тому дуже важливо, аби і мами, і дітки отримували кваліфіковану медичну допомогу», - сказав Олександр Омельчук.































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