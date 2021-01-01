Службовець ЗСУ 6 років крав запчастини військової авіатехніки. ФОТО





Про це



За даними слідства, впродовж 2014-2020 років службовець, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, викрадав комплектуючі до військової авіаційної техніки. Під час обшуків у його домогосподарстві виявили та вилучили близько 120 виробів. Зокрема, блоки до радіолокатора переднього огляду «Оріон-А», блоки до цифрового радіолокаційного комплексу «Орбіта», блоки до станції попередження випромінювання літака ракетами Л-006 «Липа», комплект випромінювача «ДІСС-7», насоси і компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М та МіГ-23Б.



Наразі у військовій частині призначена повна інвентаризація майна інженерно-аеродромної служби. Вживаються заходи щодо встановлення остаточної вартості викраденого військового майна.



Слідчі дії тривають.



Заходи з викриття кримінального правопорушення здійснювалися прокурорами спільно зі слідчим територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за матеріалами та спільно зі співробітниками контррозвідки СБУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону повідомили про підозру службовцю Збройних Сил України у заволодінні чужим майном.Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.За даними слідства, впродовж 2014-2020 років службовець, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, викрадав комплектуючі до військової авіаційної техніки. Під час обшуків у його домогосподарстві виявили та вилучили близько 120 виробів. Зокрема, блоки до радіолокатора переднього огляду «Оріон-А», блоки до цифрового радіолокаційного комплексу «Орбіта», блоки до станції попередження випромінювання літака ракетами Л-006 «Липа», комплект випромінювача «ДІСС-7», насоси і компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М та МіГ-23Б.Наразі у військовій частині призначена повна інвентаризація майна інженерно-аеродромної служби. Вживаються заходи щодо встановлення остаточної вартості викраденого військового майна.Слідчі дії тривають.Заходи з викриття кримінального правопорушення здійснювалися прокурорами спільно зі слідчим територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за матеріалами та спільно зі співробітниками контррозвідки СБУ.

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