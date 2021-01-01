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Службовець ЗСУ 6 років крав запчастини військової авіатехніки. ФОТО

Службовець ЗСУ 6 років крав запчастини військової авіатехніки. ФОТО
За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону повідомили про підозру службовцю Збройних Сил України у заволодінні чужим майном.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, впродовж 2014-2020 років службовець, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, викрадав комплектуючі до військової авіаційної техніки. Під час обшуків у його домогосподарстві виявили та вилучили близько 120 виробів. Зокрема, блоки до радіолокатора переднього огляду «Оріон-А», блоки до цифрового радіолокаційного комплексу «Орбіта», блоки до станції попередження випромінювання літака ракетами Л-006 «Липа», комплект випромінювача «ДІСС-7», насоси і компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М та МіГ-23Б.

Наразі у військовій частині призначена повна інвентаризація майна інженерно-аеродромної служби. Вживаються заходи щодо встановлення остаточної вартості викраденого військового майна.

Слідчі дії тривають.

Заходи з викриття кримінального правопорушення здійснювалися прокурорами спільно зі слідчим територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за матеріалами та спільно зі співробітниками контррозвідки СБУ.

Службовець ЗСУ 6 років крав запчастини військової авіатехніки. ФОТО
Службовець ЗСУ 6 років крав запчастини військової авіатехніки. ФОТО

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Теги: крадіжки, військова авівтехніка, Офіч Генерального прокурора
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Коментарі 1
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Мріяв зібрати літак і полетіти далеко-далеко. Не дали.
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