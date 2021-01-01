Сувеніри і побутові предмети: хлопець з Волині виготовляє вироби з кори берези
Сьогодні, 19:38
Житель села Рудка Любешівської територіальної громади Вадим Русило розповів, як виготовляє вироби з берести.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Любешівської районної філії Волинського обласного центру зайнятості.
«Береста - це зовнішня, дуже тонка частина кори берези. Це пластичний, міцний і легкий у роботі матеріал. Саме тому виготовляти вироби з берести своїми руками не тільки цікаво, а й нескладно. Такі вироби відрізняються простотою, але виглядають неймовірно красиво» - говорить майстер.
З берести роблять безліч виробів: хлібниці, коробки, інші побутові предмети і навіть біжутерію. Плетені сувеніри завжди користувалися попитом, проте Вадиму найбільше до вподоби виготовлення туес. Цей невеликий посуд з берести, що вражає простотою і мудрістю конструкції. Найбільше цінується в туесі його здатність бути свого роду термосом. Він має зовнішню і внутрішню стінки, між якими залишається невеликий повітряний прошарок.
Майстер займається виготовленням виробів з берести упродовж року. Зазвичай такі речі він виготовляє на замовлення. Реалізує свої вироби переважно через мережу Інтернет.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці Любешівської районної філії Волинського обласного центру зайнятості.
«Береста - це зовнішня, дуже тонка частина кори берези. Це пластичний, міцний і легкий у роботі матеріал. Саме тому виготовляти вироби з берести своїми руками не тільки цікаво, а й нескладно. Такі вироби відрізняються простотою, але виглядають неймовірно красиво» - говорить майстер.
З берести роблять безліч виробів: хлібниці, коробки, інші побутові предмети і навіть біжутерію. Плетені сувеніри завжди користувалися попитом, проте Вадиму найбільше до вподоби виготовлення туес. Цей невеликий посуд з берести, що вражає простотою і мудрістю конструкції. Найбільше цінується в туесі його здатність бути свого роду термосом. Він має зовнішню і внутрішню стінки, між якими залишається невеликий повітряний прошарок.
Майстер займається виготовленням виробів з берести упродовж року. Зазвичай такі речі він виготовляє на замовлення. Реалізує свої вироби переважно через мережу Інтернет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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