Сувеніри і побутові предмети: хлопець з Волині виготовляє вироби з кори берези

Житель села Рудка Любешівської територіальної громадирозповів, як виготовляє вироби з берести.Про це йдеться на фейсбук-сторінці Любешівської районної філії Волинського обласного центру зайнятості.«Береста - це зовнішня, дуже тонка частина кори берези. Це пластичний, міцний і легкий у роботі матеріал. Саме тому виготовляти вироби з берести своїми руками не тільки цікаво, а й нескладно. Такі вироби відрізняються простотою, але виглядають неймовірно красиво» - говорить майстер.З берести роблять безліч виробів: хлібниці, коробки, інші побутові предмети і навіть біжутерію. Плетені сувеніри завжди користувалися попитом, проте Вадиму найбільше до вподоби виготовлення туес. Цей невеликий посуд з берести, що вражає простотою і мудрістю конструкції. Найбільше цінується в туесі його здатність бути свого роду термосом. Він має зовнішню і внутрішню стінки, між якими залишається невеликий повітряний прошарок.Майстер займається виготовленням виробів з берести упродовж року. Зазвичай такі речі він виготовляє на замовлення. Реалізує свої вироби переважно через мережу Інтернет.