На Волині п'янючий водій на «мерсі» в'їхав у паркан





Про це



Вчора, близько 23-ї години, луцькі патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz E220, в якого не працювала права фара ближнього світла.



Під час спілкування із водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану сп’яніння на місці події показав позитивний результат – 1,19 проміле, що майже в 6 разів перевищує допустиму норму.



У Ковелі ж патрульним надійшло повідомлення про те, що чоловік у стані сп’яніння вчинив ДТП. Патрульні прибули на вулицю 22-го січня і виявили заявника, який розповів, що Mercedes-Benz Actros із напівпричепом Fruehauf, рухаючись заднім ходом здійснив наїзд на перешкоду, а саме на металевий паркан, в результаті чого автомобіль та паркан отримали механічні пошкодження. Заявник зауважив, що керманич вийшов із автівки і мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння водій відмовився.



Згодом ковельські патрульні зупинили автомобіль Ford Transit, який порушив п. 9.2 (б) ПДР. Під час спілкування із кермувальником інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану сп’яніння показав результат у 1,14 проміле, що майже в 6 разів перевищує допустиму норму.



На усіх водіїв патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські патрульні продовжують виявляти водіїв, які керують у стані сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Вчора, близько 23-ї години, луцькі патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz E220, в якого не працювала права фара ближнього світла.Під час спілкування із водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану сп’яніння на місці події показав позитивний результат – 1,19 проміле, що майже в 6 разів перевищує допустиму норму.У Ковелі ж патрульним надійшло повідомлення про те, що чоловік у стані сп’яніння вчинив ДТП. Патрульні прибули на вулицю 22-го січня і виявили заявника, який розповів, що Mercedes-Benz Actros із напівпричепом Fruehauf, рухаючись заднім ходом здійснив наїзд на перешкоду, а саме на металевий паркан, в результаті чого автомобіль та паркан отримали механічні пошкодження. Заявник зауважив, що керманич вийшов із автівки і мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння водій відмовився.Згодом ковельські патрульні зупинили автомобіль Ford Transit, який порушив п. 9.2 (б) ПДР. Під час спілкування із кермувальником інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану сп’яніння показав результат у 1,14 проміле, що майже в 6 разів перевищує допустиму норму.На усіх водіїв патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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