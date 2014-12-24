У Ковелі дітям загиблих Героїв вручили подарунки. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Сьогоднішні заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Ковелі розпочалися у міській раді.
З дітьми загиблих учасників АТО зустрівся міський голова Ігор Чайка, - йдеться на сайті Ковельради.
Звертаючись до юних ковельчан, він, зокрема, сказав: «Ваші батьки стали Героями, захищаючи кордони держави, де найдорожчими для них були ви - їхні діти. Зараз вони захищають вас з неба, а ми намагаємося підбадьорити і підтримати тут. Нехай у Вашому житті завжди поруч будуть ваші рідні та друзі. Зростайте хорошими людьми, любіть свою країну, місто, і не дозволяйте нікому ображати себе та інших».
У день свята мер та військовий комісар Андрій Середюк вручили дітям подарунки.
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З дітьми загиблих учасників АТО зустрівся міський голова Ігор Чайка, - йдеться на сайті Ковельради.
Звертаючись до юних ковельчан, він, зокрема, сказав: «Ваші батьки стали Героями, захищаючи кордони держави, де найдорожчими для них були ви - їхні діти. Зараз вони захищають вас з неба, а ми намагаємося підбадьорити і підтримати тут. Нехай у Вашому житті завжди поруч будуть ваші рідні та друзі. Зростайте хорошими людьми, любіть свою країну, місто, і не дозволяйте нікому ображати себе та інших».
У день свята мер та військовий комісар Андрій Середюк вручили дітям подарунки.
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