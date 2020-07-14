Відомо, коли у Луцьку прощатимуться з ветераном АТО Андрієм Омельчуком
Сьогодні, 15:39
Стало відомо, коли прощатимуться з атовцем Андрієм Омельчуком.
Сьогодні, 1 червня, з 18:00 у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору перебуватиме тіло померлого ветерана АТО, - повідомляють на сайті Луцької міськради.
Завтра, 2 червня, о 12.00 у соборі відбудеться відспівування померлого. Після цього - поховання на цвинтарі у селі Гаразджа.
Усі, хто хоче провести в останню путь Героя, зможуть дістатися кладовища централізовано. Автобуси стоятимуть поблизу Собору (вул. Градний узвіз).
Довідка. Андрій Омельчук – доброволець, айдарівець. Він був один із перших "самооборонівців", хто відправився у зону АТО для оборони України від російського агресора. Саме він очолив першу групу активістів, які добровільно мобілізувалися у лави батальйону "Айдар".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні, 1 червня, з 18:00 у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору перебуватиме тіло померлого ветерана АТО, - повідомляють на сайті Луцької міськради.
Завтра, 2 червня, о 12.00 у соборі відбудеться відспівування померлого. Після цього - поховання на цвинтарі у селі Гаразджа.
Усі, хто хоче провести в останню путь Героя, зможуть дістатися кладовища централізовано. Автобуси стоятимуть поблизу Собору (вул. Градний узвіз).
Довідка. Андрій Омельчук – доброволець, айдарівець. Він був один із перших "самооборонівців", хто відправився у зону АТО для оборони України від російського агресора. Саме він очолив першу групу активістів, які добровільно мобілізувалися у лави батальйону "Айдар".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відомо, коли у Луцьку прощатимуться з ветераном АТО Андрієм Омельчуком
Сьогодні, 15:39
У Ковелі дітям загиблих Героїв вручили подарунки. ФОТО
Сьогодні, 15:15
На Волині п'янючий водій на «мерсі» в'їхав у паркан
Сьогодні, 14:42