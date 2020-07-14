Відомо, коли у Луцьку прощатимуться з ветераном АТО Андрієм Омельчуком

Андрієм Омельчуком.



Сьогодні, 1 червня, з 18:00 у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору перебуватиме



Завтра, 2 червня, о 12.00 у соборі відбудеться відспівування померлого. Після цього - поховання на цвинтарі у селі Гаразджа.



Усі, хто хоче провести в останню путь Героя, зможуть дістатися кладовища централізовано. Автобуси стоятимуть поблизу Собору (вул. Градний узвіз).



Довідка. Андрій Омельчук – доброволець, айдарівець. Він був один із перших "самооборонівців", хто відправився у зону АТО для оборони України від російського агресора. Саме він очолив першу групу активістів, які добровільно мобілізувалися у лави батальйону "Айдар".









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