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Відомо, коли у Луцьку прощатимуться з ветераном АТО Андрієм Омельчуком

Відомо, коли у Луцьку прощатимуться з ветераном АТО Андрієм Омельчуком
Стало відомо, коли прощатимуться з атовцем Андрієм Омельчуком.

Сьогодні, 1 червня, з 18:00 у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору перебуватиме тіло померлого ветерана АТО, - повідомляють на сайті Луцької міськради.

Завтра, 2 червня, о 12.00 у соборі відбудеться відспівування померлого. Після цього - поховання на цвинтарі у селі Гаразджа.

Усі, хто хоче провести в останню путь Героя, зможуть дістатися кладовища централізовано. Автобуси стоятимуть поблизу Собору (вул. Градний узвіз).

Довідка. Андрій Омельчук – доброволець, айдарівець. Він був один із перших "самооборонівців", хто відправився у зону АТО для оборони України від російського агресора. Саме він очолив першу групу активістів, які добровільно мобілізувалися у лави батальйону "Айдар".




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Теги: смерть, Андрій Омельчук, прощання
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