Призначили заступників голови Луцької РДА

Олександр Омельчук та голови фракцій райради привітали із призначенням на посаду нових заступників голови Луцької райдержадміністрації Володимира Кеца.



Ними стали голова обласної Спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович та депутатка Луцької райради Валентина Рижук,



«Я добре знайомий із вашими новими заступниками. Пишаюся вашим вибором. Із Григорієм Павловичем ми 5 років були депутатами Волинської обласної ради. Знаю його як порядну, чесну людину. А Валентина Іванівна – депутат Луцької районної ради, фахівець у галузі освіти. У вас – команда професіоналів. Приємно, що Луцька РДА, як і Луцька районна рада показує приклад розвитку, розуміння і поваги один до одного», - сказав Олександр Омельчук, звертаючись до Володимира Кеца.



Григорій Павлович опікуватиметься питанням соціального спрямування, а Валентина Рижук – гуманітарною політикою.

















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