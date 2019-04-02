Луцькі прикордонники влаштували святковий концерт для дітей з особливими потребами. ФОТО
Сьогодні, 16:10
Охоронці кордону навідались у Рожищенський навчально-реабілітаційний центр аби підтримати та допомогти своїм підопічним.
Нещодавно прикордонники презентували дітям необхідний спортивний інвентар й приладдя для заняття фізичними вправами, оскільки вихованцям центру вкрай важливим є розвиток моторики, координації рухів та тренування м'язів, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Сьогодні ж, 1 червня, аби подарувати малечі гарний настрій і незабутні емоції та привітати з Міжнародним днем захисту дітей, до закладу з музичним подарунком завітав військовий оркестр Луцького прикордонного загону.
Вихованці центру також підготували для гостей святковий виступ: розповідали вірші, співали та танцювали.
Гучними оплесками діти подякували оркестру за чудовий виступ. А для прикордонників же найкращою подякою стали щирі, сонячні посмішки малечі та позитивний настрій, отриманий від концерту.
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Нещодавно прикордонники презентували дітям необхідний спортивний інвентар й приладдя для заняття фізичними вправами, оскільки вихованцям центру вкрай важливим є розвиток моторики, координації рухів та тренування м'язів, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Сьогодні ж, 1 червня, аби подарувати малечі гарний настрій і незабутні емоції та привітати з Міжнародним днем захисту дітей, до закладу з музичним подарунком завітав військовий оркестр Луцького прикордонного загону.
Вихованці центру також підготували для гостей святковий виступ: розповідали вірші, співали та танцювали.
Гучними оплесками діти подякували оркестру за чудовий виступ. А для прикордонників же найкращою подякою стали щирі, сонячні посмішки малечі та позитивний настрій, отриманий від концерту.
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