Паспорт з двоголовим орлом закопав у лісі: прикордонники затримали росіянина, який назвався українцем
Сьогодні, 16:15
Днями на Сумщині прикордонники затримали чоловіка без документів, який намагався незаконно перейти кордон.
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Чоловіка, який близько другої години ночі пробирався до кордону, за допомогою тепловізора виявив наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Миропілля». Після затримання порушник назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином, на доказ цього в нього виявили ксерокопію паспорта. Сам документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав десь у лісі.
Наразі обставини правопорушення з’ясовуються. На затриманого оформили документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетинання державного кордону України та за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд.
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Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Чоловіка, який близько другої години ночі пробирався до кордону, за допомогою тепловізора виявив наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Миропілля». Після затримання порушник назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином, на доказ цього в нього виявили ксерокопію паспорта. Сам документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав десь у лісі.
Наразі обставини правопорушення з’ясовуються. На затриманого оформили документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетинання державного кордону України та за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд.
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