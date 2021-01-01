У Луцьку відшукали та покарали водія, який «пролетів» через перехід і не пропустив пішоходів
Сьогодні, 16:19
До управління патрульної поліції у Волинській області від небайдужих громадян надійшов відеозапис датований 19-им травня.
На ньому зафіксували, як водій транспортного засобу Renault Sandero, рухаючись вулицею Конякіна та наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не зменшив швидкість, інформує поліція у фейсбуці.
До того ж, керманич не зупинився, щоб надати дорогу пішоходам, які в цей час переходили дорогу, чим створив їм перешкоду у русі та грубо порушив ПДР.
Сьогодні, 1 червня, у місті Луцьку патрульні відшукали 52-річного водія автомобіля та склали на нього адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах) КУпАП. Окрім того, інспектори здійснили профілактичну бесіду. На щастя, все обійшлося штрафом у вигляді — 340 гривень.
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На ньому зафіксували, як водій транспортного засобу Renault Sandero, рухаючись вулицею Конякіна та наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не зменшив швидкість, інформує поліція у фейсбуці.
До того ж, керманич не зупинився, щоб надати дорогу пішоходам, які в цей час переходили дорогу, чим створив їм перешкоду у русі та грубо порушив ПДР.
Сьогодні, 1 червня, у місті Луцьку патрульні відшукали 52-річного водія автомобіля та склали на нього адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах) КУпАП. Окрім того, інспектори здійснили профілактичну бесіду. На щастя, все обійшлося штрафом у вигляді — 340 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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