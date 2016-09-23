вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 1 червня, весь світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Цей день асоціюють з веселощами, морозивом та початком літа.

Як відзначали День захисту дітей у Луцьку – у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.

Для маленьких лучан у парку Героїв Майдану та Небесного Легіону у 33-му мікрорайоні організували фестиваль «Моє веселкове дитинство», у програмі якого були творчі майстер-класи, художній пленер, анімаційна програма, конкурс малюнка на асфальті, яскрава фотозона та концерт.

Згодом поблизу Палацу учнівської молоді стартував 28-й фестиваль «Ми діти твої, Україно!». Діти влаштували урочисту ходу маршрутом за Театральний майдан - проспект Волі - Палац учнівської молоді.

Окрім того, у місті відбулися й інші урочистості й події, приурочені Міжнародному дню захисту дітей.

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, День захисту дітей, 1 червня, фестиваль, заходи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
1 червня = 1 травня уга тавагіщі!!! :) Будемо тепер 1 червня з кульками і транспарантами по вулицях ходити тіко вік демонстрантів молодший :)
Відповісти
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через карантин скоротилися суми пожертв дитячому фонду на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:44
На Волині помер колишній голова сільради
Сьогодні, 18:00
День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:54
У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:53
На дорозі Луцьк-Львів планують збудувати тимчасовий міст
Сьогодні, 17:50
Схожі новини
«Фестиваль національної кухні» в Луцьку: програма заходів. ФОТО «Фестиваль національної кухні» в Луцьку: програма заходів. ФОТО
23 вересень, 2016, 19:51
У луцькому парку сьогодні відбудеться фестиваль учнівської творчості У луцькому парку сьогодні відбудеться фестиваль учнівської творчості
30 травень, 11:02
Куди піти у Луцьку на вихідних 29–30 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ Куди піти у Луцьку на вихідних 29–30 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
28 травень, 14:00
Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
21 травень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через карантин скоротилися суми пожертв дитячому фонду на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:44
 0
На Волині помер колишній голова сільради
Сьогодні, 18:00
 0
День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:54
 0
У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:53
 0
На дорозі Луцьк-Львів планують збудувати тимчасовий міст
Сьогодні, 17:50
 0
Медіа
відео
1/8