День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:54
Сьогодні, 1 червня, весь світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Цей день асоціюють з веселощами, морозивом та початком літа.
Як відзначали День захисту дітей у Луцьку – у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
Для маленьких лучан у парку Героїв Майдану та Небесного Легіону у 33-му мікрорайоні організували фестиваль «Моє веселкове дитинство», у програмі якого були творчі майстер-класи, художній пленер, анімаційна програма, конкурс малюнка на асфальті, яскрава фотозона та концерт.
Згодом поблизу Палацу учнівської молоді стартував 28-й фестиваль «Ми діти твої, Україно!». Діти влаштували урочисту ходу маршрутом за Театральний майдан - проспект Волі - Палац учнівської молоді.
Окрім того, у місті відбулися й інші урочистості й події, приурочені Міжнародному дню захисту дітей.
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Як відзначали День захисту дітей у Луцьку – у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
Для маленьких лучан у парку Героїв Майдану та Небесного Легіону у 33-му мікрорайоні організували фестиваль «Моє веселкове дитинство», у програмі якого були творчі майстер-класи, художній пленер, анімаційна програма, конкурс малюнка на асфальті, яскрава фотозона та концерт.
Згодом поблизу Палацу учнівської молоді стартував 28-й фестиваль «Ми діти твої, Україно!». Діти влаштували урочисту ходу маршрутом за Театральний майдан - проспект Волі - Палац учнівської молоді.
Окрім того, у місті відбулися й інші урочистості й події, приурочені Міжнародному дню захисту дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
1 червня = 1 травня уга тавагіщі!!! :) Будемо тепер 1 червня з кульками і транспарантами по вулицях ходити тіко вік демонстрантів молодший :)
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