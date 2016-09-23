День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 1 червня, весь світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Цей день асоціюють з веселощами, морозивом та початком літа.Як відзначали День захисту дітей у Луцьку – у фоторепортажіДля маленьких лучан у парку Героїв Майдану та Небесного Легіону у 33-му мікрорайоні організували фестиваль «Моє веселкове дитинство», у програмі якого були творчі майстер-класи, художній пленер, анімаційна програма, конкурс малюнка на асфальті, яскрава фотозона та концерт.Згодом поблизу Палацу учнівської молоді стартував 28-й фестиваль «Ми діти твої, Україно!». Діти влаштували урочисту ходу маршрутом за Театральний майдан - проспект Волі - Палац учнівської молоді.Окрім того, у місті відбулися й інші урочистості й події, приурочені Міжнародному дню захисту дітей.