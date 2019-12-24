Будучи хворою на Covid-19, вийшла на вулицю: суд оштрафував волинянку на 25 тисяч гривень





Відповідну постанову Луцький міськрайонний суд виніс 13-го травня, пише



Як йдеться у матеріалах справи, 10-го березня цього року о 12:24 годині жінку, яка мала позитивний тест на COVID-19, помітили у Луцьку на проспекті Відродження, 13. Вона залишила місце самоізоляції та порушила правила карантину.



На судове засідання жінка не з’явилась, хоча її повідомили про день, час та місце розгляду справи. Тому суд вирішив розглядати її без правопорушниці.



Суддя Андрій Олексюк врахував характер та ступінь небезпеки вчиненого порушення та з метою попередження вчинення нових порушень вирішив призначити їй штраф у розмірі 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 25 500 грн. Також з неї стягнуть 454 грн судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд оштрафував на 25,5 тис. грн волинянку, яка після одержання позитивного тесту на COVID-19, залишила місце обсервації.Відповідну постанову Луцький міськрайонний суд виніс 13-го травня, пише "Сила правди" Як йдеться у матеріалах справи, 10-го березня цього року о 12:24 годині жінку, яка мала позитивний тест на COVID-19, помітили у Луцьку на проспекті Відродження, 13. Вона залишила місце самоізоляції та порушила правила карантину.На судове засідання жінка не з’явилась, хоча її повідомили про день, час та місце розгляду справи. Тому суд вирішив розглядати її без правопорушниці.Суддя Андрій Олексюк врахував характер та ступінь небезпеки вчиненого порушення та з метою попередження вчинення нових порушень вирішив призначити їй штраф у розмірі 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 25 500 грн. Також з неї стягнуть 454 грн судового збору.

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