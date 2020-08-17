Від будинку далеко не відходить: як живе 7-річний хлопчик з Горохівщини, якого знайшли в очереті. ВІДЕО
Сьогодні, 16:46
7-річного Матвія і його 12-річного брата Андрія із села Холонів у квітні працівники соціальних служб вилучили з родини. Молодшого Матвія тоді знайшли за 10 кілометрів від села. Хлопчик ніч провів в очереті.
Після тих подій тимчасову опіку над дітьми взяли родичі. 13 травня братів повернули матері. Щоб дізнатись як нині живе родина, - Суспільне вирушило в село Холонів Горохівської громади.
Довга мандрівка і новий дім
Другокласник Матвій пішов з дому 7 квітня орієнтовно о 17:00. Про зникнення школяра матір повідомила правоохоронців лише зранку. Хлопчика шукали майже дві сотні поліцейських, прикордонників та односельців.
8 квітня в обідню пору, змерзлого, але живого Матвія знайшли за 10 кілометрів від села. Хлопчик ніч провів у болотяній місцевості, спав в очереті. Рятівникам пояснив, пішов з села, щоб посмажити сала на вогнищі. Після огляду медики діагностували у першокласника загальне переохолодження. Матвія та його 12 річного брата лишили у лікарні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я шашлики хотів зробити», – другокласник з Волині, якого знайшли в болоті. ВІДЕО
Вже наступного дня, 9 квітня, комісія ухвалила рішення – вилучити дітей з родини. З'ясувалося, брати живуть у несприятливих умовах. Матір зловживає спиртним і немає роботи.
Повернення додому
Після вилучення дійте соцслужби наглядали за родиною. 13 травня брати повернулися додому. "Мати стала на шлях виправлення", – повідомили тоді на сайті Нацполіції Волині.
Мама Наталія Читкайло розповіла Суспільному, що працівники соціальних служб дали їй три місяці випробувального терміну, але дітей повернули раніше, бо вони просилися додому.
"Ми приїхали, а вони як то діти почали плакати. Мамо, ми хочемо додому. Вони кожен день дзвонили, а я до них телефонувала. Кажу: ми заскучились. І кожен день з ними поговориш, а потім лягаєш спати, а тобі не спиться", – розповідає жінка про розлуку.
Наталія розповідає: поки діти жили у родичів, прибирала в хаті і на обійсті. Допомогли із меблями, дитячим одягом, іграшками та посудом небайдужі.
За словами керівниці служби у справах дітей Горохівської міськради Інни Шеремети, комісія з питань захисту прав дитини поставила жінці умови, вона їх виконала.
"Мама не зловживала спиртними напоями, цікавилася дітьми. Рішення комісії було одноголосне, щоб дітей повернути в сім’ю", – розповіла керівниця служби у справах дітей.
Щотижня родину відвідують працівники служби у справах дітей і староста села Олександр Мартинов. З його слів односельці допомагають жінці.
Від дому далеко не відходить
Наталія Читкайло розповіла, після повернення Матвій не відходить далеко від дому. "Каже: "мамо, я пішов туди, а це можна? Йдемо зі мною на качелі. Коли маю час, то йду", – говорить мама хлопців. Суспільному школяр розповів, що губитися більше не буде.
Як розповіла керівниця служби у справах дітей Інна Шеремета, у Горохівській територіальній громаді – 47 дітей, які проживають у родинах, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Після тих подій тимчасову опіку над дітьми взяли родичі. 13 травня братів повернули матері. Щоб дізнатись як нині живе родина, - Суспільне вирушило в село Холонів Горохівської громади.
Довга мандрівка і новий дім
Другокласник Матвій пішов з дому 7 квітня орієнтовно о 17:00. Про зникнення школяра матір повідомила правоохоронців лише зранку. Хлопчика шукали майже дві сотні поліцейських, прикордонників та односельців.
8 квітня в обідню пору, змерзлого, але живого Матвія знайшли за 10 кілометрів від села. Хлопчик ніч провів у болотяній місцевості, спав в очереті. Рятівникам пояснив, пішов з села, щоб посмажити сала на вогнищі. Після огляду медики діагностували у першокласника загальне переохолодження. Матвія та його 12 річного брата лишили у лікарні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я шашлики хотів зробити», – другокласник з Волині, якого знайшли в болоті. ВІДЕО
Вже наступного дня, 9 квітня, комісія ухвалила рішення – вилучити дітей з родини. З'ясувалося, брати живуть у несприятливих умовах. Матір зловживає спиртним і немає роботи.
Повернення додому
Після вилучення дійте соцслужби наглядали за родиною. 13 травня брати повернулися додому. "Мати стала на шлях виправлення", – повідомили тоді на сайті Нацполіції Волині.
Мама Наталія Читкайло розповіла Суспільному, що працівники соціальних служб дали їй три місяці випробувального терміну, але дітей повернули раніше, бо вони просилися додому.
"Ми приїхали, а вони як то діти почали плакати. Мамо, ми хочемо додому. Вони кожен день дзвонили, а я до них телефонувала. Кажу: ми заскучились. І кожен день з ними поговориш, а потім лягаєш спати, а тобі не спиться", – розповідає жінка про розлуку.
Наталія розповідає: поки діти жили у родичів, прибирала в хаті і на обійсті. Допомогли із меблями, дитячим одягом, іграшками та посудом небайдужі.
За словами керівниці служби у справах дітей Горохівської міськради Інни Шеремети, комісія з питань захисту прав дитини поставила жінці умови, вона їх виконала.
"Мама не зловживала спиртними напоями, цікавилася дітьми. Рішення комісії було одноголосне, щоб дітей повернути в сім’ю", – розповіла керівниця служби у справах дітей.
Щотижня родину відвідують працівники служби у справах дітей і староста села Олександр Мартинов. З його слів односельці допомагають жінці.
Від дому далеко не відходить
Наталія Читкайло розповіла, після повернення Матвій не відходить далеко від дому. "Каже: "мамо, я пішов туди, а це можна? Йдемо зі мною на качелі. Коли маю час, то йду", – говорить мама хлопців. Суспільному школяр розповів, що губитися більше не буде.
Як розповіла керівниця служби у справах дітей Інна Шеремета, у Горохівській територіальній громаді – 47 дітей, які проживають у родинах, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі в аварії загинув хлопець з України. ФОТО
Сьогодні, 17:12
На луцькій вулиці просять знову зробити рух двостороннім
Сьогодні, 17:00
Від будинку далеко не відходить: як живе 7-річний хлопчик з Горохівщини, якого знайшли в очереті. ВІДЕО
Сьогодні, 16:46
Будучи хворою на Covid-19, вийшла на вулицю: суд оштрафував волинянку на 25 тисяч гривень
Сьогодні, 16:45
У Луцьку відшукали та покарали водія, який «пролетів» через перехід і не пропустив пішоходів
Сьогодні, 16:19