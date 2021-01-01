Ідеально свій простір: чому варто обрати квартиру з вільним плануванням у ЖК «StyleUP»*

Візуалізація облаштування квартири у «StyleUP»

Нетиповий для Луцька житловий комплекс, який на вулиці Рівненській, привертає увагу з першого погляду – стильний фасад, малоповерховість, інверсійний дах, яскраві дитячі і спортивні майданчики, обгороджена територія. Утім, головна особливість проєкту – не у зовнішній досконалості.Литовський архітектор, який проєктував ЖК «StyleUP», вирішив застосувати тут тренд сучасного будівництва, популярний у Європі, – вільне планування у всіх квартирах комплексу.«Власник не повинен підлаштовуватися під приміщення – житло має пристосуватися до свого господаря», – вважає Відімантас Самаліоніс й додає, що таку концепцію використали задля абсолютного комфорту майбутніх мешканців.За його словами, вільне планування дозволяє створити індивідуальний простір, організувавши його згідно з потребами конкретних мешканців. До того ж, це – можливість для кожного реалізувати власне бачення житла, яке ґрунтується на власному досвіді, родинних цінностях чи вподобаннях. Тож, така концепція при спорудженні житла - можливість створити ідеально свій простір.Вільне планування – чудова нагода для власника квартири не витрачати час на зміну параметрів та перепланування квартири. Простими словами, не потрібно спочатку зносити одні стіни, аби потім збудувати інші. Кожен може продумати розташування перестінок так, як уявляє своє ідеальне житло. Звичайно, в приміщенні є відокремлений санвузол, визначена зона кухні, облаштовані вентиляційні канали, ділянки для прокладення комунікацій, але житлову зону власник визначить для себе сам, раціонально використовуючи простір придбаної квартири, створюючи потрібну кількість кімнат чи залишивши так званий open space.Ергономіка простору, облаштованого у квартирі з вільним плануванням, буде максимально ефективною й забезпечуватиме комфорт, безпеку, доступність і простоту у використанні та естетику.Цьому максимально сприяє ще й те, що мешканці перших поверхів ЖК «StyleUP» розпоряджатимуться огородженою терасою на 20 «квадратів», а жителі 2–4 поверхів будинку зможуть насолоджуватися вранішньою кавою на своїх просторих балконах на 7 метрів квадратних.Квартири з вільним плануванням – свобода дій та політ фантазії для дизайнерів. Адже відсутність міжкімнатних стін дозволяє реалізувати більшість дизайнерських задумів щодо форми, розмірів і кількості кімнат, матеріалів перегородок та інших нюансів.У такій квартирі можна реалізувати практично будь-який дизайнерський напрямок: класика, ретро, мінімалізм, хай-тек, лофт, ретро, артдеко і багато інших.Нерідко у приміщеннях із вільним плануванням дизайнери вирішують розділяти окремі зони не перестінками чи перегородками, а лише окремими елементами інтер’єру. Це у поєднанні з обраними тонами допомага візуально збільшити простір.Як розповідають дизайнери, які облаштовували одну з квартир у ЖК «StyleUP», вільне планування для них – суттєва перевага. З таким простором, цікаво і легко працювати. До того ж, за їхніми спостереженнями та підрахунками, майже 85% замовників дизайну квартир просять зробити перепланування. Тож, чи є сенс платити у тому числі за міжкімнатні стіни, штукатурку на них, розведені кабелі – питання, швидше, риторичне.