На луцькій вулиці просять знову зробити рух двостороннім





Про це йдеться у



За словами автора петиції, заборона в'їзду на вулицю Заповітну створює незручності для відвідувачів драмтеатру, Палацу культури, кафе "Лучеськ", мешканців вулиць Крилова та Пушкіна. Для того, щоб повернутися до ЦУМу необхідно проїхати далі вулицею Богдана Хмельницького та повернути на вулицю Даргомижського, виїхати на вулицю Набережну, а тоді на кільці повернути праворуч на вулицю Шевченка.



"Тим самим створюється додаткове навантаження в години пік на вулиці Богдана Хмельницького, Даргомижського, Набережну, Шевченка та кільце вулиць Набережна-Шевченка, які й так потопають в заторах", - зазначає Анатолій Муха. Тож він просить забрати знак В'їзд заборонено на вулиці Заповітній зі сторони в'їзду з вулиці Богдана Хмельницького, тим самим відновити двосторонній рух Заповітною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять повернутися до старої схеми руху на вулиці Заповітній. Із 17 травня там організували односторонній рух , тож просять відновити двосторонній.Про це йдеться у петиції лучанина Анатолія Мухи.За словами автора петиції, заборона в'їзду на вулицю Заповітну створює незручності для відвідувачів драмтеатру, Палацу культури, кафе "Лучеськ", мешканців вулиць Крилова та Пушкіна. Для того, щоб повернутися до ЦУМу необхідно проїхати далі вулицею Богдана Хмельницького та повернути на вулицю Даргомижського, виїхати на вулицю Набережну, а тоді на кільці повернути праворуч на вулицю Шевченка."Тим самим створюється додаткове навантаження в години пік на вулиці Богдана Хмельницького, Даргомижського, Набережну, Шевченка та кільце вулиць Набережна-Шевченка, які й так потопають в заторах", - зазначає Анатолій Муха. Тож він просить забрати знак В'їзд заборонено на вулиці Заповітній зі сторони в'їзду з вулиці Богдана Хмельницького, тим самим відновити двосторонній рух Заповітною.

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