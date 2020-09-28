Двоє студентів з Волині отримуватимуть президентську стипендію
Сьогодні, 17:13
Володимир Зеленський призначив стипендії президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2021 рік, серед яких - двоє волинських студентів.
Відповідний указ глава держави підписав 31 травня, йдеться на сайті Офісу президента.
Так, президентську стипендію призначили:
Березюку Дмитру Андрійовичу – 1996 року народження, студенту Луцького національного технічного університету, майстру народних музичних інструментів.
Петрині Ользі Василівні – 2002 року народження, студентці Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради, майстру лозоплетіння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний указ глава держави підписав 31 травня, йдеться на сайті Офісу президента.
Так, президентську стипендію призначили:
Березюку Дмитру Андрійовичу – 1996 року народження, студенту Луцького національного технічного університету, майстру народних музичних інструментів.
Петрині Ользі Василівні – 2002 року народження, студентці Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради, майстру лозоплетіння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Двоє студентів з Волині отримуватимуть президентську стипендію
Сьогодні, 17:13
У Польщі в аварії загинув хлопець з України. ФОТО
Сьогодні, 17:12
На луцькій вулиці просять знову зробити рух двостороннім
Сьогодні, 17:00