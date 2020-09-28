Двоє студентів з Волині отримуватимуть президентську стипендію

Володимир Зеленський призначив стипендії президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2021 рік, серед яких - двоє волинських студентів.



Відповідний указ глава держави підписав 31 травня, йдеться на



Так, президентську стипендію призначили:

Березюку Дмитру Андрійовичу – 1996 року народження, студенту Луцького національного технічного університету, майстру народних музичних інструментів.

Петрині Ользі Василівні – 2002 року народження, студентці Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради, майстру лозоплетіння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. призначив стипендії президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2021 рік, серед яких - двоє волинських студентів.Відповідний указ глава держави підписав 31 травня, йдеться на сайті Офісу президента.Так, президентську стипендію призначили:– 1996 року народження, студенту Луцького національного технічного університету, майстру народних музичних інструментів.– 2002 року народження, студентці Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради, майстру лозоплетіння.

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