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Двоє студентів з Волині отримуватимуть президентську стипендію

Двоє студентів з Волині отримуватимуть президентську стипендію
Володимир Зеленський призначив стипендії президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2021 рік, серед яких - двоє волинських студентів.

Відповідний указ глава держави підписав 31 травня, йдеться на сайті Офісу президента.

Так, президентську стипендію призначили:
Березюку Дмитру Андрійовичу – 1996 року народження, студенту Луцького національного технічного університету, майстру народних музичних інструментів.
Петрині Ользі Василівні – 2002 року народження, студентці Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради, майстру лозоплетіння.


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Теги: студенти, майстри народного мистецтва, стипендія
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