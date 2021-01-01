У Польщі в аварії загинув хлопець з України. ФОТО
Сьогодні, 17:12
У Польщі внаслідок ДТП у cелі Смречина Клодзького повіту (Нижньосілезьке воєводство) загинув 24-річний громадянин України.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на klodzko24.eu, трагічний випадок стався 30 травня.
Автомобіль Volkswagen, за кермом якого сидів 24-річний українець, а в салоні перебував ще один пасажир, з невідомих причин вилетів з дороги в кювет та врізався в бетонну конструкцію придорожньої канави.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на klodzko24.eu, трагічний випадок стався 30 травня.
Автомобіль Volkswagen, за кермом якого сидів 24-річний українець, а в салоні перебував ще один пасажир, з невідомих причин вилетів з дороги в кювет та врізався в бетонну конструкцію придорожньої канави.
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