У Польщі в аварії загинув хлопець з України. ФОТО





Як пoвідoмляє



Автомобіль Volkswagen, за кермом якого сидів 24-річний українець, а в салоні перебував ще один пасажир, з невідомих причин вилетів з дороги в кювет та врізався в бетонну конструкцію придорожньої канави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі внаслідок ДТП у cелі Смречина Клодзького повіту (Нижньосілезьке воєводство) загинув 24-річний громадянин України.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на klodzko24.eu, трагічний випадок стався 30 травня.Автомобіль Volkswagen, за кермом якого сидів 24-річний українець, а в салоні перебував ще один пасажир, з невідомих причин вилетів з дороги в кювет та врізався в бетонну конструкцію придорожньої канави.

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