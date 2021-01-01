вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі в аварії загинув хлопець з України. ФОТО

У Польщі в аварії загинув хлопець з України. ФОТО
У Польщі внаслідок ДТП у cелі Смречина Клодзького повіту (Нижньосілезьке воєводство) загинув 24-річний громадянин України.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на klodzko24.eu, трагічний випадок стався 30 травня.

Автомобіль Volkswagen, за кермом якого сидів 24-річний українець, а в салоні перебував ще один пасажир, з невідомих причин вилетів з дороги в кювет та врізався в бетонну конструкцію придорожньої канави.

У Польщі в аварії загинув хлопець з України. ФОТО
У Польщі в аварії загинув хлопець з України. ФОТО
У Польщі в аварії загинув хлопець з України. ФОТО
У Польщі в аварії загинув хлопець з України. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Польща, українець, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський лікар розповів, чому у людей зношуються суглоби. ВІДЕО
Сьогодні, 17:33
Двоє студентів з Волині отримуватимуть президентську стипендію
Сьогодні, 17:13
У Польщі в аварії загинув хлопець з України. ФОТО
Сьогодні, 17:12
На луцькій вулиці просять знову зробити рух двостороннім
Сьогодні, 17:00
Від будинку далеко не відходить: як живе 7-річний хлопчик з Горохівщини, якого знайшли в очереті. ВІДЕО
Сьогодні, 16:46
Схожі новини
У Польщі в аварії загинув 9-річний хлопчик з України У Польщі в аварії загинув 9-річний хлопчик з України
11 травень, 18:30
Автотроща українського автобуса у Польщі: у лікарні померла ще одна жертва аварії Автотроща українського автобуса у Польщі: у лікарні померла ще одна жертва аварії
25 березень, 12:57
У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні
12 березень, 09:50
У Польщі п'яний українець за кермом авто в'їхав у магазин У Польщі п'яний українець за кермом авто в'їхав у магазин
26 лютий, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через карантин скоротилися суми пожертв дитячому фонду на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:44
 0
На Волині помер колишній голова сільради
Сьогодні, 18:00
 0
День захисту дітей і початок літа: як святкували у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:54
 0
У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:53
 0
На дорозі Луцьк-Львів планують збудувати тимчасовий міст
Сьогодні, 17:50
 0
Медіа
відео
1/8