Волинський лікар розповів, чому у людей зношуються суглоби. ВІДЕО





Про це йшлося у програмі «Телемедицина» наАдріана Філя.



«Медицина всього світу до сьогодні б’ється над питанням, чому зношуються суглоби, розвивається остеоартрит, остеоартроз. Ще ніхто до кінця не знає точно, що є причиною», – стверджує лікар.



Усе ж, маючи 20-річний досвід спілкування з пацієнтами, він передусім причиною зношення суглобів називає травматизацію.



«Коли людина травмується, збиває хрящ або деформує голівку в колінному чи іншому суглобі, в ньому порушується кровопостачання, суглобова або підсуглобова поверхня відмирає. І суглоб перестає функціонувати. Часто пацієнти кажуть, що травм не було. Але не всі можуть пригадати дитячі травми. Якраз травматизація в дитячому віці у подальшому може серйозно прогресувати», – запевняє Адріан Філь.



Окрім того, каже він, багато залежить від віку і м’язів.



«У молодої людини дуже розвинена мускулатура, і навантаження на суглоб незначне, тому такий пацієнт не відчуває навантаження на суглоб. Коли у старшому віці м’язовий каркас атрофується, пацієнт починає відчувати, що болить коліно», – розповів медик.



Окрім травм, причинами зношення суглобів, на думку лікаря, можуть стати гормональні порушення та генетична схильність.



Зношений суглоб, стверджує Адріан Філь, значно впливає на якість життя людини, тому його радять замінити. Однак така операція дороговартісна, і не всі пацієнти в Україні можуть собі її дозволити.



«Заміна суглоба вплине на якість життя: усунеться біль, покращиться рухомість. Із хворим суглобом пацієнт зможе жити, але це відіб’ється на якості його життя. За кордоном таких питань взагалі не виникає. Беручи до уваги наявність страхової медицини, коли пацієнт ні за що не повинен платити, це відбувається безпроблемно», – розповів лікар.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медицина усього світу і досі не знає точної відповіді на запитання «Чому зношуються суглоби?». Однак більшість лікарів схильні вважати, що в основному це відбувається через травми.Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі за участю керівника Волинського обласного центру ортопедії, травматології і артроскопії, професора кафедри травматології, ортопедії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького«Медицина всього світу до сьогодні б’ється над питанням, чому зношуються суглоби, розвивається остеоартрит, остеоартроз. Ще ніхто до кінця не знає точно, що є причиною», – стверджує лікар.Усе ж, маючи 20-річний досвід спілкування з пацієнтами, він передусім причиною зношення суглобів називає травматизацію.«Коли людина травмується, збиває хрящ або деформує голівку в колінному чи іншому суглобі, в ньому порушується кровопостачання, суглобова або підсуглобова поверхня відмирає. І суглоб перестає функціонувати. Часто пацієнти кажуть, що травм не було. Але не всі можуть пригадати дитячі травми. Якраз травматизація в дитячому віці у подальшому може серйозно прогресувати», – запевняє Адріан Філь.Окрім того, каже він, багато залежить від віку і м’язів.«У молодої людини дуже розвинена мускулатура, і навантаження на суглоб незначне, тому такий пацієнт не відчуває навантаження на суглоб. Коли у старшому віці м’язовий каркас атрофується, пацієнт починає відчувати, що болить коліно», – розповів медик.Окрім травм, причинами зношення суглобів, на думку лікаря, можуть стати гормональні порушення та генетична схильність.Зношений суглоб, стверджує Адріан Філь, значно впливає на якість життя людини, тому його радять замінити. Однак така операція дороговартісна, і не всі пацієнти в Україні можуть собі її дозволити.«Заміна суглоба вплине на якість життя: усунеться біль, покращиться рухомість. Із хворим суглобом пацієнт зможе жити, але це відіб’ється на якості його життя. За кордоном таких питань взагалі не виникає. Беручи до уваги наявність страхової медицини, коли пацієнт ні за що не повинен платити, це відбувається безпроблемно», – розповів лікар.

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