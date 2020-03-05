У Луцьку визначили 4 локації, які оброблятимуть від кліщів та комарів. ПЕРЕЛІК





Про це розповіла Любов Грабовська.



Це - ділянки у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, пляж на річці Стир, у парку 900-річчя Луцька і відпочинкова зона "Теремнівські ставки".



Нагадаємо, вчора, 31 травня, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки розпочалася обробка території проти кліщів та комарів.



Любов Грабовська розповіла: на це Луцька міська рада витратить майже 49 тисяч гривень. Роботи здійснюють працівники обласного медично-виробничого підприємства "Профілактична дезинфекція". Уже обробили дамбу між парком і пляжем, атакож частину парку. Працюють після 21-ої години, коли мале скупчення людей в парку і на пляжі.



Обробляють парк спеціальними засобами, які розсіюють туманом - 5 метрів з однієї сторони і 5 метрів з іншої, розповідає Любов Грабовська.





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