У Луцьку визначили 4 локації, які оброблятимуть від кліщів та комарів. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:40
У Луцьку визначили 4 локації, де оброблятимуть території від кліщів і комарів.
Про це розповіла Суспільному заступниця начальника відділу департаменту ЖКГ Луцької міськради Любов Грабовська.
Це - ділянки у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, пляж на річці Стир, у парку 900-річчя Луцька і відпочинкова зона "Теремнівські ставки".
Нагадаємо, вчора, 31 травня, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки розпочалася обробка території проти кліщів та комарів.
Любов Грабовська розповіла: на це Луцька міська рада витратить майже 49 тисяч гривень. Роботи здійснюють працівники обласного медично-виробничого підприємства "Профілактична дезинфекція". Уже обробили дамбу між парком і пляжем, атакож частину парку. Працюють після 21-ої години, коли мале скупчення людей в парку і на пляжі.
Обробляють парк спеціальними засобами, які розсіюють туманом - 5 метрів з однієї сторони і 5 метрів з іншої, розповідає Любов Грабовська.
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Про це розповіла Суспільному заступниця начальника відділу департаменту ЖКГ Луцької міськради Любов Грабовська.
Це - ділянки у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, пляж на річці Стир, у парку 900-річчя Луцька і відпочинкова зона "Теремнівські ставки".
Нагадаємо, вчора, 31 травня, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки розпочалася обробка території проти кліщів та комарів.
Любов Грабовська розповіла: на це Луцька міська рада витратить майже 49 тисяч гривень. Роботи здійснюють працівники обласного медично-виробничого підприємства "Профілактична дезинфекція". Уже обробили дамбу між парком і пляжем, атакож частину парку. Працюють після 21-ої години, коли мале скупчення людей в парку і на пляжі.
Обробляють парк спеціальними засобами, які розсіюють туманом - 5 метрів з однієї сторони і 5 метрів з іншої, розповідає Любов Грабовська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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