На дорозі Луцьк-Львів планують збудувати тимчасовий міст





Про це у коментарі Іван Бондар.



Нагадаємо, 3 травня на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села Гайок обвалився міст.



"Очікуємо до кінця цього тижня отримати позитивні висновки експертизи і зможемо приступити до монтування цієї тимчасової конструкції. Є кілька варіантів можливих конструкцій. За висновками експертизи підрядна організація обере один із варіантів", — пояснює Іван Бондар.



За словами Івана Бондаря, тимчасовий міст планують збудувати до кінця червня. Він буде розташований паралельно із мостом, ділянка якого зруйнована.



"Він слугуватиме для будівельної техніки, яка проводитиме демонтаж старого мосту, тобто це одне його призначення. А друге призначення — він слугуватиме для руху легкового транспорту через цю ділянку поки не буде збудовано новий міст", — додає Іван Бондар.



Роботи зі встановлення моста виконуватиме підрядна організація ПП "Рома" разом із компанією "Онур". Попередню вартість встановлення тимчасової конструкції у Службі автомобільних доріг наразі не готові повідомити.



Вартість ремонту мосту становить близько 75 мільйонів гривень. За словами Івана Бондаря,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проєктне рішення тимчасового мосту у селі Гайок на дорозі Львів-Луцьк нині на експертизі. Її результати мають отримати до 6 червня, тоді ж приступлять до виконання робіт.Про це у коментарі Суспільному повідомив речник Служби автомобільних доріг у Львівській областіНагадаємо, 3 травня на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села Гайок"Очікуємо до кінця цього тижня отримати позитивні висновки експертизи і зможемо приступити до монтування цієї тимчасової конструкції. Є кілька варіантів можливих конструкцій. За висновками експертизи підрядна організація обере один із варіантів", — пояснює Іван Бондар.За словами Івана Бондаря, тимчасовий міст планують збудувати до кінця червня. Він буде розташований паралельно із мостом, ділянка якого зруйнована."Він слугуватиме для будівельної техніки, яка проводитиме демонтаж старого мосту, тобто це одне його призначення. А друге призначення — він слугуватиме для руху легкового транспорту через цю ділянку поки не буде збудовано новий міст", — додає Іван Бондар.Роботи зі встановлення моста виконуватиме підрядна організація ПП "Рома" разом із компанією "Онур". Попередню вартість встановлення тимчасової конструкції у Службі автомобільних доріг наразі не готові повідомити.Вартість ремонту мосту становить близько 75 мільйонів гривень. За словами Івана Бондаря, шляхопровід мають відремонтувати до кінця 2021 року . Зараз на території Львівщини є понад 50 аварійних мостів. Поки їх обстежують, далі мають розробити проєкти для ремонту.

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