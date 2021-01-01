Як знайти загублені AirPods за допомогою iPhone*





То ж як працює ця функція?



Як знайти AirPods

Ця функція доступна так само як й інші служби пошуку від Apple для смартфонів, ноутбуків, планшетів та розумних годинників. Якщо виникла потреба знайти ваші навушники, ви можете скористатись сайтом iCloud.com, або додатком Локатор, який вже встановлено на вашому айфоні. Другий варіант є значно простішим.



Перш за все, відкрийте додаток та знайдіть свої навушники в списку пристроїв. Тут ви зможете побачити карту, на якій буде зображено де ж знаходяться ваші AirPods відносно інших ваших яблучних гаджетів. Доторкніться до відповідного значка та ви побачите опцію програвання звука.



Для підключених навушників компанія пропонує припинити програвання звука або можливість відключити якийсь один з навушників. Проте, якщо у вас AirPods Max, ця функція не буде доступною, оскільки це накладна модель, а не TWS. Чим вона може бути корисною? Вона має сенс, коли ви загубили тільки один навушник. Цікаво, що звук від нього не буде дуже голосним, тому важливо забезпечити тишу.



Важливо пам’ятати, що знайти навушники таким чином можна лише тоді коли вони знаходяться поза кейсом, а також підключені до вашого айфону. Якщо ж у вас є AirPods які були десь залишені, або які наразі не є підключеними до смартфону, на карті можна буде побачити місце, де востаннє було зафіксовано їх розташування. Звук при цьому включити не можна.



Таким чином, ваш iPhone допоможе знайти AirPods якщо вони на цей час знаходяться в зоні дії Bluetooth. Якщо ж ви лишили їх в якомусь іншому місці, шанси зменшуються, проте остання геолокація може надихнути на роздуми. До того ж Apple продовжують працювати над покращенням цієї функції. Очікується, що компанія буде використовувати чип U1 який надає можливість підключатись до різних пристроїв та передавати їм інформацію про місцезнаходження. Такий чип вже було реалізовано в нових айфонах, а також нещодавно Apple представили пошукові таблетки, які можна повісити на ключі або покласти у гаманець. Вони працюють саме таким чином і тому якщо ви залишили свою річ, скажімо у парку, вона передасть цю інформацію перехожим з айфонами. Якщо ця функція буде реалізована в нових поколіннях навушників, багато користувачів точно позбудуться проблем з втратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія Apple активно працює не тільки над тим, щоб користувачі були задоволені функціональністю та зовнішнім виглядом її продуктів. Вона також приділяє чимало уваги комфортності використання та питанням особистої безпеки. Зокрема кілька років тому представники компанії офіційно анонсували нову функцію для власників apple airpods . Вона отримала назву “Знайти AirPods”. Її доцільно порівняти зі вже існуючою функцією “Знайти iPhone”, хоч реалізація й вийшла дещо простішою. Якщо ви раптом загубили свої навушники, або навіть один з них — не спішить панікувати. Скоріш за все, улюблений гаджет десь поблизу, і для його пошуків навіть не потрібно перевертати всю квартиру.То ж як працює ця функція?Ця функція доступна так само як й інші служби пошуку від Apple для смартфонів, ноутбуків, планшетів та розумних годинників. Якщо виникла потреба знайти ваші навушники, ви можете скористатись сайтом iCloud.com, або додатком Локатор, який вже встановлено на вашому айфоні. Другий варіант є значно простішим.Перш за все, відкрийте додаток та знайдіть свої навушники в списку пристроїв. Тут ви зможете побачити карту, на якій буде зображено де ж знаходяться ваші AirPods відносно інших ваших яблучних гаджетів. Доторкніться до відповідного значка та ви побачите опцію програвання звука.Для підключених навушників компанія пропонує припинити програвання звука або можливість відключити якийсь один з навушників. Проте, якщо у вас AirPods Max, ця функція не буде доступною, оскільки це накладна модель, а не TWS. Чим вона може бути корисною? Вона має сенс, коли ви загубили тільки один навушник. Цікаво, що звук від нього не буде дуже голосним, тому важливо забезпечити тишу.Важливо пам’ятати, що знайти навушники таким чином можна лише тоді коли вони знаходяться поза кейсом, а також підключені до вашого айфону. Якщо ж у вас є AirPods які були десь залишені, або які наразі не є підключеними до смартфону, на карті можна буде побачити місце, де востаннє було зафіксовано їх розташування. Звук при цьому включити не можна.Таким чином, ваш iPhone допоможе знайти AirPods якщо вони на цей час знаходяться в зоні дії Bluetooth. Якщо ж ви лишили їх в якомусь іншому місці, шанси зменшуються, проте остання геолокація може надихнути на роздуми. До того ж Apple продовжують працювати над покращенням цієї функції. Очікується, що компанія буде використовувати чип U1 який надає можливість підключатись до різних пристроїв та передавати їм інформацію про місцезнаходження. Такий чип вже було реалізовано в нових айфонах, а також нещодавно Apple представили пошукові таблетки, які можна повісити на ключі або покласти у гаманець. Вони працюють саме таким чином і тому якщо ви залишили свою річ, скажімо у парку, вона передасть цю інформацію перехожим з айфонами. Якщо ця функція буде реалізована в нових поколіннях навушників, багато користувачів точно позбудуться проблем з втратами.

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