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У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО

У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулися вантажівка Renault і легковик "Волга".

Про це Інформаційному агентству Волинські новини повідомили очевидці.

Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди утворився затор.

Зазначають, що автомобілі та маршрутки можуть об'їхати, а ось тролейбуси стоять.

Деталі – згодом.

У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Перемоги
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