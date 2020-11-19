У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди утворився затор.



Зазначають, що автомобілі та маршрутки можуть об'їхати, а ось тролейбуси стоять.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулися вантажівка Renault і легковик "Волга".Про це Інформаційному агентству Волинські новини повідомили очевидці.Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди утворився затор.Зазначають, що автомобілі та маршрутки можуть об'їхати, а ось тролейбуси стоять.Деталі – згодом.

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