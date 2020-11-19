У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:53
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулися вантажівка Renault і легковик "Волга".
Про це Інформаційному агентству Волинські новини повідомили очевидці.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди утворився затор.
Зазначають, що автомобілі та маршрутки можуть об'їхати, а ось тролейбуси стоять.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські новини повідомили очевидці.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди утворився затор.
Зазначають, що автомобілі та маршрутки можуть об'їхати, а ось тролейбуси стоять.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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