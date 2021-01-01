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На Волині помер колишній голова сільради

На Волині помер колишній голова сільради
Перестало битися серце колишнього голови Копачівської сільської ради Костянтина Гузара.

Про це Район.Рожище повідомили знайомі родини.

Чоловіка поховали у вівторок, 1 червня. Гузар Костянтин Миколайович помер на 57 році життя.

Значну частину життя чоловік присвятив роботі у школі, був шанованим педагогом. З 2006 по 2010 роки очолював Копачівську громаду.

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Теги: смерть, ексголова сільради, Волинь
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