Через карантин скоротилися суми пожертв дитячому фонду на Волині. ВІДЕО





Про це розповіла Олена Грінченко.



З її слів, початком карантину суми пожертв скоротилися.



Через брак коштів змінилися можливості допомагати дітям.



"Минулий і цей рік – дуже складний. Немає грошей! Одна фірма переказала, перевізники переказали 25 тисяч, переказали священники 2 тисячі й всі працівники наші склалися і переказали. Отака ситуація", – розповідає Олена Грінченко.



Під опікою Дитячого фонду на Волині понад дві тисяч дітей. 1 червня майже 300 волинських дітей-сиріт з багатодітних і малозабезпечених сімей привітали з Днем захисту дітей.



В облмуздрамтеатрі влаштували концерт і збір грошей для підопічних фонду.



Працює громадська організація за чотирма програмами, каже Олена Грінченко. Допомагають малозабезпеченим з оплатою навчання, з облаштуванням житла, продуктами і одягом, оплачують відпочинок і лікування дітей.



В облмуздрамтеатрі влаштували концерт і збір грошей для підопічних фонду.



Працює громадська організація за чотирма програмами, каже Олена Грінченко. Допомагають з оплатою навчання малозабезпеченим з облаштуванням житла, продуктами і одягом, оплачують відпочинок і лікування дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Всеукраїнський дитячий фонд" у Волинській області фінансується лише благодійниками.Про це розповіла Суспільному його головаЗ її слів, початком карантину суми пожертв скоротилися.Через брак коштів змінилися можливості допомагати дітям."Минулий і цей рік – дуже складний. Немає грошей! Одна фірма переказала, перевізники переказали 25 тисяч, переказали священники 2 тисячі й всі працівники наші склалися і переказали. Отака ситуація", – розповідає Олена Грінченко.Під опікою Дитячого фонду на Волині понад дві тисяч дітей. 1 червня майже 300 волинських дітей-сиріт з багатодітних і малозабезпечених сімей привітали з Днем захисту дітей.В облмуздрамтеатрі влаштували концерт і збір грошей для підопічних фонду.Працює громадська організація за чотирма програмами, каже Олена Грінченко. Допомагають малозабезпеченим з оплатою навчання, з облаштуванням житла, продуктами і одягом, оплачують відпочинок і лікування дітей.В облмуздрамтеатрі влаштували концерт і збір грошей для підопічних фонду.Працює громадська організація за чотирма програмами, каже Олена Грінченко. Допомагають з оплатою навчання малозабезпеченим з облаштуванням житла, продуктами і одягом, оплачують відпочинок і лікування дітей.

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