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Через карантин скоротилися суми пожертв дитячому фонду на Волині. ВІДЕО

Через карантин скоротилися суми пожертв дитячому фонду на Волині. ВІДЕО
"Всеукраїнський дитячий фонд" у Волинській області фінансується лише благодійниками.

Про це розповіла Суспільному його голова Олена Грінченко.

З її слів, початком карантину суми пожертв скоротилися.

Через брак коштів змінилися можливості допомагати дітям.

"Минулий і цей рік – дуже складний. Немає грошей! Одна фірма переказала, перевізники переказали 25 тисяч, переказали священники 2 тисячі й всі працівники наші склалися і переказали. Отака ситуація", – розповідає Олена Грінченко.

Під опікою Дитячого фонду на Волині понад дві тисяч дітей. 1 червня майже 300 волинських дітей-сиріт з багатодітних і малозабезпечених сімей привітали з Днем захисту дітей.

В облмуздрамтеатрі влаштували концерт і збір грошей для підопічних фонду.

Працює громадська організація за чотирма програмами, каже Олена Грінченко. Допомагають малозабезпеченим з оплатою навчання, з облаштуванням житла, продуктами і одягом, оплачують відпочинок і лікування дітей.

В облмуздрамтеатрі влаштували концерт і збір грошей для підопічних фонду.

Працює громадська організація за чотирма програмами, каже Олена Грінченко. Допомагають з оплатою навчання малозабезпеченим з облаштуванням житла, продуктами і одягом, оплачують відпочинок і лікування дітей.


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Теги: дитячий фонд, збір коштів, Волинь
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