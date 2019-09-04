Через карантин скоротилися суми пожертв дитячому фонду на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:44
"Всеукраїнський дитячий фонд" у Волинській області фінансується лише благодійниками.
Про це розповіла Суспільному його голова Олена Грінченко.
З її слів, початком карантину суми пожертв скоротилися.
Через брак коштів змінилися можливості допомагати дітям.
"Минулий і цей рік – дуже складний. Немає грошей! Одна фірма переказала, перевізники переказали 25 тисяч, переказали священники 2 тисячі й всі працівники наші склалися і переказали. Отака ситуація", – розповідає Олена Грінченко.
Під опікою Дитячого фонду на Волині понад дві тисяч дітей. 1 червня майже 300 волинських дітей-сиріт з багатодітних і малозабезпечених сімей привітали з Днем захисту дітей.
В облмуздрамтеатрі влаштували концерт і збір грошей для підопічних фонду.
Працює громадська організація за чотирма програмами, каже Олена Грінченко. Допомагають малозабезпеченим з оплатою навчання, з облаштуванням житла, продуктами і одягом, оплачують відпочинок і лікування дітей.
В облмуздрамтеатрі влаштували концерт і збір грошей для підопічних фонду.
Працює громадська організація за чотирма програмами, каже Олена Грінченко. Допомагають з оплатою навчання малозабезпеченим з облаштуванням житла, продуктами і одягом, оплачують відпочинок і лікування дітей.
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Про це розповіла Суспільному його голова Олена Грінченко.
З її слів, початком карантину суми пожертв скоротилися.
Через брак коштів змінилися можливості допомагати дітям.
"Минулий і цей рік – дуже складний. Немає грошей! Одна фірма переказала, перевізники переказали 25 тисяч, переказали священники 2 тисячі й всі працівники наші склалися і переказали. Отака ситуація", – розповідає Олена Грінченко.
Під опікою Дитячого фонду на Волині понад дві тисяч дітей. 1 червня майже 300 волинських дітей-сиріт з багатодітних і малозабезпечених сімей привітали з Днем захисту дітей.
В облмуздрамтеатрі влаштували концерт і збір грошей для підопічних фонду.
Працює громадська організація за чотирма програмами, каже Олена Грінченко. Допомагають малозабезпеченим з оплатою навчання, з облаштуванням житла, продуктами і одягом, оплачують відпочинок і лікування дітей.
В облмуздрамтеатрі влаштували концерт і збір грошей для підопічних фонду.
Працює громадська організація за чотирма програмами, каже Олена Грінченко. Допомагають з оплатою навчання малозабезпеченим з облаштуванням житла, продуктами і одягом, оплачують відпочинок і лікування дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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