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Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 2 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 2 червня
У Волинській області завтра, 2 червня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20° тепла.

У Луцьку завтра, у середу, також прогнозують мінливу хмарність та без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 17-19° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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