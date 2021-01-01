Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 2 червня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20° тепла.



У Луцьку завтра, у середу, також прогнозують мінливу хмарність та без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 17-19° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 2 червня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20° тепла.У Луцьку завтра, у середу, також прогнозують мінливу хмарність та без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 17-19° тепла.

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