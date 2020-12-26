У Луцькому районі незаконно викопали ставки
Сьогодні, 19:16
Перед судом постануть двоє жителів Луцького району за незаконно викопані ставки.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Слідство встановило, що жителі сіл Брани та Човниця Луцького району, використовуючи спецтехніку, без спеціального дозволу зняли ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) на земельних ділянках із цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства» та влаштували там штучні водойми.
Дії обох обвинувачених кваліфіковані як безгосподарське використання земель, що спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту та порушення структури ґрунту (ч. 1 ст. 254 КК України) – і за них вони відповідатимуть перед судом.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Слідство встановило, що жителі сіл Брани та Човниця Луцького району, використовуючи спецтехніку, без спеціального дозволу зняли ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) на земельних ділянках із цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства» та влаштували там штучні водойми.
Дії обох обвинувачених кваліфіковані як безгосподарське використання земель, що спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту та порушення структури ґрунту (ч. 1 ст. 254 КК України) – і за них вони відповідатимуть перед судом.
Фото - ілюстративне
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