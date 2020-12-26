вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому районі незаконно викопали ставки

У Луцькому районі незаконно викопали ставки
Перед судом постануть двоє жителів Луцького району за незаконно викопані ставки.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що жителі сіл Брани та Човниця Луцького району, використовуючи спецтехніку, без спеціального дозволу зняли ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) на земельних ділянках із цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства» та влаштували там штучні водойми.

Дії обох обвинувачених кваліфіковані як безгосподарське використання земель, що спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту та порушення структури ґрунту (ч. 1 ст. 254 КК України) – і за них вони відповідатимуть перед судом.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький район, суд, незаконні ставки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 2 червня
Сьогодні, 20:00
Сувеніри і побутові предмети: хлопець з Волині виготовляє вироби з кори берези
Сьогодні, 19:38
У Луцькому районі незаконно викопали ставки
Сьогодні, 19:16
Де на Волині будуть відключати світло 2 червня
Сьогодні, 19:00
Через карантин скоротилися суми пожертв дитячому фонду на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:44
Схожі новини
Судитимуть двох волинян, які на зупинці побили та пограбували хлопця Судитимуть двох волинян, які на зупинці побили та пограбували хлопця
06 травень, 16:30
Вбивство у Луцькому районі: зловмиснику обрали запобіжний захід Вбивство у Луцькому районі: зловмиснику обрали запобіжний захід
26 грудень, 2020, 12:08
Недобросовісний підприємець повернув земельну ділянку під Луцьком Недобросовісний підприємець повернув земельну ділянку під Луцьком
07 листопад, 2019, 16:58
Екс-голову Луцької райради знову судитимуть Екс-голову Луцької райради знову судитимуть
10 жовтень, 2013, 16:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили студента коледжу, який за кермом мотоцикла скоїв смертельну аварію
Сьогодні, 20:11
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 2 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Сувеніри і побутові предмети: хлопець з Волині виготовляє вироби з кори берези
Сьогодні, 19:38
 0
У Луцькому районі незаконно викопали ставки
Сьогодні, 19:16
 0
Де на Волині будуть відключати світло 2 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8