Хлопцю з Волині «світить» до 5 років тюрми за незаконну вирубку лісу

Перед судом постане 20-річний волинянин за неодноразову незаконну порубку дерев у лісі.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство встановило, що упродовж двох днів у квітні 2021 року житель села Котів Луцького району незаконно зрубав 14 вільх на території Ківерцівського лісового господарства, завдавши інтересам держави матеріальної шкоди на понад 120 тисяч гривень.Незаконні дії чоловіка виявили працівниками лісової охорони ДП «Ківерцівське лісове господарство» і невдовзі він постане перед судом.Зауважимо, що згідно із санкцією ч.2 ст. 246 КК України, незаконна порубка дерев у лісах, вчинена повторно, карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.