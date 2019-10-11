Бульбашкове шоу, аніматори, майстер-класи - у «Волинській Швейцарії» організували свято для особливих діток.ФОТО

З ініціативи Підгайцівської сільської ради для дітей громади на території Воротнівського заказника організували свято з аніматорами, майстер-класами, бульбашковим шоу та запальними розвагами.Про це повідомляє пресслужба громади.Заступник голови Підгайцівської сільської радирозповів, що свято організували у Воротневі, бо це одна із візитівок громади. Тут чудова атмосфера для відпочинку із сім’єю, краса навколо. Це - місце, де забуваєш про всі негаразди, тому, разом із дітками, мали відпочили і батьки, які їх супроводжували.«20 років тому я став батьком особливої дитини, тому я добре знаю, який це непростий шлях. Хотілося зробити свято, яке об’єднає людей зі схожими життєвими обставинами, підтримати їх, розважити, подарувати позитивні емоції», - зазначив посадовець.До участі у святі запросили близько 160 дітей із усієї Підгайцівської громади. Це діти з особливими потребами, діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.Староста Лищенського старостинського округу, до якого входить і с.Воротнів,розповіла, що вони підготували дітям чимало розваг: організували 5 локацій із майстерками, де дітей навчали гончарству, виготовленню ляльок-матанок, плетінню із гумок. Старші учасники могли створити на згадку композицію з квітів або пано із природніх матеріалів, найменші із задоволенням розмальовували гіпсові фігурки.Аніматори в образах супергероїв розважали дітей танцями, естафетами, бодіартом. Найбільше дітям сподобалось бульбашкове шоу, яке викликало захват навіть у дорослих.Начальниця служби у справах дітейзазначає, що з реакції дітей помітно, що їм сподобалось дійство, усі могли знайти для себе заняття до душі.«Хоча у ці дні відбуваються дитячі свята по усіх старостинських оругах Підгайцівської громади, це – особливе. І ми раді, що все вдалось на славу», - ділиться враженнями посадовиця.В.о. директора Центру культури, туризму, молоді, спорту Підгайцівської сільської радизазначила, що дітям підготували харчування - ланчбокси із гамбургерами, бананами та водою, аби вони відновили сили після розваг. Закупили також м’яких ведмедиків у вигляді подушечок, які ще довго нагадуватимуть дітям про цей день.На завершення свята роздали дітям іграшки та повітряні кульки.