Бульбашкове шоу, аніматори, майстер-класи - у «Волинській Швейцарії» організували свято для особливих діток.ФОТО
Сьогодні, 21:13
З ініціативи Підгайцівської сільської ради для дітей громади на території Воротнівського заказника організували свято з аніматорами, майстер-класами, бульбашковим шоу та запальними розвагами.
Про це повідомляє пресслужба громади.
Заступник голови Підгайцівської сільської ради Валентин Приходько розповів, що свято організували у Воротневі, бо це одна із візитівок громади. Тут чудова атмосфера для відпочинку із сім’єю, краса навколо. Це - місце, де забуваєш про всі негаразди, тому, разом із дітками, мали відпочили і батьки, які їх супроводжували.
«20 років тому я став батьком особливої дитини, тому я добре знаю, який це непростий шлях. Хотілося зробити свято, яке об’єднає людей зі схожими життєвими обставинами, підтримати їх, розважити, подарувати позитивні емоції», - зазначив посадовець.
До участі у святі запросили близько 160 дітей із усієї Підгайцівської громади. Це діти з особливими потребами, діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Староста Лищенського старостинського округу, до якого входить і с.Воротнів, Олена Голубович розповіла, що вони підготували дітям чимало розваг: організували 5 локацій із майстерками, де дітей навчали гончарству, виготовленню ляльок-матанок, плетінню із гумок. Старші учасники могли створити на згадку композицію з квітів або пано із природніх матеріалів, найменші із задоволенням розмальовували гіпсові фігурки.
Аніматори в образах супергероїв розважали дітей танцями, естафетами, бодіартом. Найбільше дітям сподобалось бульбашкове шоу, яке викликало захват навіть у дорослих.
Начальниця служби у справах дітей Наталії Матвіюк зазначає, що з реакції дітей помітно, що їм сподобалось дійство, усі могли знайти для себе заняття до душі.
«Хоча у ці дні відбуваються дитячі свята по усіх старостинських оругах Підгайцівської громади, це – особливе. І ми раді, що все вдалось на славу», - ділиться враженнями посадовиця.
В.о. директора Центру культури, туризму, молоді, спорту Підгайцівської сільської ради Тетяна Ковжук зазначила, що дітям підготували харчування - ланчбокси із гамбургерами, бананами та водою, аби вони відновили сили після розваг. Закупили також м’яких ведмедиків у вигляді подушечок, які ще довго нагадуватимуть дітям про цей день.
На завершення свята роздали дітям іграшки та повітряні кульки.
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Про це повідомляє пресслужба громади.
Заступник голови Підгайцівської сільської ради Валентин Приходько розповів, що свято організували у Воротневі, бо це одна із візитівок громади. Тут чудова атмосфера для відпочинку із сім’єю, краса навколо. Це - місце, де забуваєш про всі негаразди, тому, разом із дітками, мали відпочили і батьки, які їх супроводжували.
«20 років тому я став батьком особливої дитини, тому я добре знаю, який це непростий шлях. Хотілося зробити свято, яке об’єднає людей зі схожими життєвими обставинами, підтримати їх, розважити, подарувати позитивні емоції», - зазначив посадовець.
До участі у святі запросили близько 160 дітей із усієї Підгайцівської громади. Це діти з особливими потребами, діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Староста Лищенського старостинського округу, до якого входить і с.Воротнів, Олена Голубович розповіла, що вони підготували дітям чимало розваг: організували 5 локацій із майстерками, де дітей навчали гончарству, виготовленню ляльок-матанок, плетінню із гумок. Старші учасники могли створити на згадку композицію з квітів або пано із природніх матеріалів, найменші із задоволенням розмальовували гіпсові фігурки.
Аніматори в образах супергероїв розважали дітей танцями, естафетами, бодіартом. Найбільше дітям сподобалось бульбашкове шоу, яке викликало захват навіть у дорослих.
Начальниця служби у справах дітей Наталії Матвіюк зазначає, що з реакції дітей помітно, що їм сподобалось дійство, усі могли знайти для себе заняття до душі.
«Хоча у ці дні відбуваються дитячі свята по усіх старостинських оругах Підгайцівської громади, це – особливе. І ми раді, що все вдалось на славу», - ділиться враженнями посадовиця.
В.о. директора Центру культури, туризму, молоді, спорту Підгайцівської сільської ради Тетяна Ковжук зазначила, що дітям підготували харчування - ланчбокси із гамбургерами, бананами та водою, аби вони відновили сили після розваг. Закупили також м’яких ведмедиків у вигляді подушечок, які ще довго нагадуватимуть дітям про цей день.
На завершення свята роздали дітям іграшки та повітряні кульки.
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