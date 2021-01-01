Другі з кінця: волиняни отримують одну з найнижчих зарплат в Україні

Згідно зі статистичними даними за квітень середня заробітна плата працівників Волині становила 10777 грн, що в 1,8 раза вище мінімального її рівня. Проте, в порівнянні з показниками по Україні, наша область стоїть на передостанньому місці (найменша у Херсонській ) в рейтингу даних щодо зарплатні штатних працівників.Про те, як оплачувалася робота працівників підприємств та організацій за квітень цього року інформує Головне управління статистики у Волинській області.Відтак , порівняно з березнем 2021року розмір заробітної плати зменшився на 2,3%, а проти квітня 2020року збільшився на 38,9%.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва машин і устатковання, меблів, фінансової та страхової діяльності, лісового господарства та лісозаготівель, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,7–1,3 раза.Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж квітня збільшилась на 23,7% і на 1 травня 2021р. становила 55,8 млн.грн, що дорівнює 3,4% фонду оплати праці, нарахованого за квітень. Вчасно не отримали заробітну плату 4,1 тис. волинян, зайнятих в економіці області, кожному з них не виплачено в середньому по 13762 грн.