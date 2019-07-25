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Уже цього тижня Макс Кідрук розповість лучанам про нову книгу

Уже цього тижня Макс Кідрук розповість лучанам про нову книгу
У рамках Луцької літературної резиденції «Місто натхнення», приуроченої до 150-ї річниці від Дня народження Лесі Українки, відбудеться зустріч з третім резидентом - письменником Максом Кідруком. Поспілкуватися з відомим майстром слова можна буде у четвер, 3 червня, о 18.30 на території Музейного дворика (вул.Шопена, 20). Вхід вільний. Захисна маска - обов'язково.

Про це повідомляє директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» — Елла Яцута.

«Будемо говорити про творчість і натхнення; про серію книг під загальною назвою "Нові темні віки", над якою нині працює автор; про цікаві й актуальні теми, які він піднімає у своїх творах: екологічні та політичні проблеми на Землі, колонізацію Марса і технології майбутнього, які ще не існують зараз, але можуть стати реальними за 150-200 років. Запитаємо про творчі плани й коли очікувати на вихід першого роману нової серії "Колонія" та над якими додатками працює автор, аби зробити свій літературний світ максимально реалістичним. І, звісно, будемо говорити про місця і міста натхнення, будемо говорити про Луцьк» ,- інформують організатори.

Співорганізатори зустрічі: Музейний дворик та «Фронтера».

Нагадаємо, що Луцька літературна резиденція триває 5 тижнів - з 17 травня до 20 червня. Її метою є популяризація Луцька та його міських просторів як мистецького осередку, а також міста європейського культурного контексту.

Результатом резиденції стане збірка творів (оповідань, есе, новел), створених резидентами в межах резиденції та під її впливом. Твори, в яких Луцьк є місцем подій, героєм чи містом персонажів, покликані популяризувати місто в українському та європейському мистецьких контекстах як привабливу туристичну дестинацію.

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Теги: Кідрук, Фронтела, Музейний дворик
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