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2 червня на Волині: гортаючи календар

2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 2 червня, у світі відзначають День здорового харчування, за народним календарем – свято Тимофія Грядочника.

Сьогодні день народження відзначає журналістка Мар'яна Шевчук та директор приватного підприємства "Корсар" Олександр Темчук. Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.

Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.

Що не можна робити 2 червня
• Не варто висаджувати огірки під наглядом сусідів. Краще робити це таємно, щоб не наврочили.
• Також не можна дивитися в цей день на чужі посадки, інакше огірки можуть зійти мляві і дати поганий урожай.



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