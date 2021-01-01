2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 2 червня, у світі відзначають День здорового харчування, за народним календарем – свято Тимофія Грядочника.
Сьогодні день народження відзначає журналістка Мар'яна Шевчук та директор приватного підприємства "Корсар" Олександр Темчук. Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.
Що не можна робити 2 червня
• Не варто висаджувати огірки під наглядом сусідів. Краще робити це таємно, щоб не наврочили.
• Також не можна дивитися в цей день на чужі посадки, інакше огірки можуть зійти мляві і дати поганий урожай.
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Сьогодні день народження відзначає журналістка Мар'яна Шевчук та директор приватного підприємства "Корсар" Олександр Темчук. Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.
Що не можна робити 2 червня
• Не варто висаджувати огірки під наглядом сусідів. Краще робити це таємно, щоб не наврочили.
• Також не можна дивитися в цей день на чужі посадки, інакше огірки можуть зійти мляві і дати поганий урожай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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