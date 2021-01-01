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Вартість вхідного квитка у Луцький замок зросла

Вартість вхідного квитка у Луцький замок зросла
З 1 червня у Луцькому замку змінюється ціна вхідного квитка для дорослих.

Про це повідомили в Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.

Дорослий квиток тепер вартує 50 грн. Діти та студенти платитимуть 30 грн, дошкільнятам - безкоштовно. Також діють пільгові категорії.

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Теги: квиток, Луцький замок
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