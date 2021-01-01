Вартість вхідного квитка у Луцький замок зросла





Про це



Дорослий квиток тепер вартує 50 грн. Діти та студенти платитимуть 30 грн, дошкільнятам - безкоштовно. Також діють пільгові категорії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 червня у Луцькому замку змінюється ціна вхідного квитка для дорослих.Про це повідомили в Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.Дорослий квиток тепер вартує 50 грн. Діти та студенти платитимуть 30 грн, дошкільнятам - безкоштовно. Також діють пільгові категорії.

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