Вартість вхідного квитка у Луцький замок зросла
Сьогодні, 00:30
З 1 червня у Луцькому замку змінюється ціна вхідного квитка для дорослих.
Про це повідомили в Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
Дорослий квиток тепер вартує 50 грн. Діти та студенти платитимуть 30 грн, дошкільнятам - безкоштовно. Також діють пільгові категорії.
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Про це повідомили в Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
Дорослий квиток тепер вартує 50 грн. Діти та студенти платитимуть 30 грн, дошкільнятам - безкоштовно. Також діють пільгові категорії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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