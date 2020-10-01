«Океан Ельзи» і Alyona Alyona випустили спільну пісню, присвячену дітям, постраждалим від війни. ВІДЕО

Alyona Alyona та гурт «Океан Ельзи» презентували нову пісню «Країна дітей». Її присвятили українським дітям, які постраждали від війни й терактів.



Про це артисти



Як розповідають, український поет і прозаїк Сергій Жадан запропонував Святославові Вакарчуку наприкінці 2020-го створити пісню на його вірш. Поезію він присвятив Данилу Дідіку — хлопцю, який загинув внаслідок теракту під час Маршу єдності в Харкові у 2015 році.



Реперка Alyona Alyona написала свою частину тексту, а Вакарчук — музику.



Другу версію композиції опублікували у соцмережах «Океан Ельзи». Кліп до пісні знімали на початку травня у Лисичанську, що у Луганській області. У відео з’являються діти 8-13 років, які проживають у місті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1-го червня до Міжнародного дня дітей реп-виконавицята гурт «Океан Ельзи» презентували нову пісню «Країна дітей». Її присвятили українським дітям, які постраждали від війни й терактів.Про це артисти повідомили у соцмережах, а також на сайті гурту «Океан Ельзи».Як розповідають, український поет і прозаїкзапропонувавнаприкінці 2020-го створити пісню на його вірш. Поезію він присвятив— хлопцю, який загинув внаслідок теракту під час Маршу єдності в Харкові у 2015 році.Реперка Alyona Alyona написала свою частину тексту, а Вакарчук — музику.Другу версію композиції опублікували у соцмережах «Океан Ельзи». Кліп до пісні знімали на початку травня у Лисичанську, що у Луганській області. У відео з’являються діти 8-13 років, які проживають у місті.

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