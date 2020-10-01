вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Океан Ельзи» і Alyona Alyona випустили спільну пісню, присвячену дітям, постраждалим від війни. ВІДЕО

«Океан Ельзи» і Alyona Alyona випустили спільну пісню, присвячену дітям, постраждалим від війни. ВІДЕО
1-го червня до Міжнародного дня дітей реп-виконавиця Alyona Alyona та гурт «Океан Ельзи» презентували нову пісню «Країна дітей». Її присвятили українським дітям, які постраждали від війни й терактів.

Про це артисти повідомили у соцмережах, а також на сайті гурту «Океан Ельзи».

Як розповідають, український поет і прозаїк Сергій Жадан запропонував Святославові Вакарчуку наприкінці 2020-го створити пісню на його вірш. Поезію він присвятив Данилу Дідіку — хлопцю, який загинув внаслідок теракту під час Маршу єдності в Харкові у 2015 році.

Реперка Alyona Alyona написала свою частину тексту, а Вакарчук — музику.

Другу версію композиції опублікували у соцмережах «Океан Ельзи». Кліп до пісні знімали на початку травня у Лисичанську, що у Луганській області. У відео з’являються діти 8-13 років, які проживають у місті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Океан Єльзи, Alyona Alyona, Країна дітей, кліп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Океан Ельзи» і Alyona Alyona випустили спільну пісню, присвячену дітям, постраждалим від війни. ВІДЕО
Сьогодні, 02:04
Вакцинація від Covid-19: у МОЗ пояснили, хто вважається повністю щепленим
Сьогодні, 01:37
Вартість вхідного квитка у Луцький замок зросла
Сьогодні, 00:30
2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Уже цього тижня Макс Кідрук розповість лучанам про нову книгу
01 червень, 23:29
Схожі новини
Відома реперка Alyona Alyona побувала у Луцьку. ФОТО Відома реперка Alyona Alyona побувала у Луцьку. ФОТО
01 жовтень, 2020, 22:04
Співачка з Волині зняла кліп про домашнє насильство. ВІДЕО Співачка з Волині зняла кліп про домашнє насильство. ВІДЕО
09 вересень, 2020, 16:43
Волинянка потрапила у кліп відомої української рок-групи «Скай». ВІДЕО Волинянка потрапила у кліп відомої української рок-групи «Скай». ВІДЕО
08 травень, 2020, 18:56
Волинянам пропонують «засвітитися» у кліпі відомого гурту Волинянам пропонують «засвітитися» у кліпі відомого гурту
02 травень, 2020, 06:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Океан Ельзи» і Alyona Alyona випустили спільну пісню, присвячену дітям, постраждалим від війни. ВІДЕО
Сьогодні, 02:04
 0
Вакцинація від Covid-19: у МОЗ пояснили, хто вважається повністю щепленим
Сьогодні, 01:37
 0
Вартість вхідного квитка у Луцький замок зросла
Сьогодні, 00:30
 0
2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Уже цього тижня Макс Кідрук розповість лучанам про нову книгу
01 червень, 23:29
 0
Медіа
відео
1/8