«Океан Ельзи» і Alyona Alyona випустили спільну пісню, присвячену дітям, постраждалим від війни. ВІДЕО
Сьогодні, 02:04
1-го червня до Міжнародного дня дітей реп-виконавиця Alyona Alyona та гурт «Океан Ельзи» презентували нову пісню «Країна дітей». Її присвятили українським дітям, які постраждали від війни й терактів.
Про це артисти повідомили у соцмережах, а також на сайті гурту «Океан Ельзи».
Як розповідають, український поет і прозаїк Сергій Жадан запропонував Святославові Вакарчуку наприкінці 2020-го створити пісню на його вірш. Поезію він присвятив Данилу Дідіку — хлопцю, який загинув внаслідок теракту під час Маршу єдності в Харкові у 2015 році.
Реперка Alyona Alyona написала свою частину тексту, а Вакарчук — музику.
Другу версію композиції опублікували у соцмережах «Океан Ельзи». Кліп до пісні знімали на початку травня у Лисичанську, що у Луганській області. У відео з’являються діти 8-13 років, які проживають у місті.
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Про це артисти повідомили у соцмережах, а також на сайті гурту «Океан Ельзи».
Як розповідають, український поет і прозаїк Сергій Жадан запропонував Святославові Вакарчуку наприкінці 2020-го створити пісню на його вірш. Поезію він присвятив Данилу Дідіку — хлопцю, який загинув внаслідок теракту під час Маршу єдності в Харкові у 2015 році.
Реперка Alyona Alyona написала свою частину тексту, а Вакарчук — музику.
Другу версію композиції опублікували у соцмережах «Океан Ельзи». Кліп до пісні знімали на початку травня у Лисичанську, що у Луганській області. У відео з’являються діти 8-13 років, які проживають у місті.
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