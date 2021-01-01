Інтернет-тролі: експерти пояснили, як розпізнати і не піддатися на провокації





«Під терміном «інтернет-троль», як правило, мають на увазі онлайн-коментатора або учасника дискусії, мета якого спровокувати конфлікт між іншими співрозмовниками шляхом розміщення спірних і обурливих коментарів...Онлайн-тролі бувають різних видів — від людей, які публікують навмисно дратівливі або суперечливі коментарі, щоб розпалити спір для власної розваги, до кіберзлочинців, які переслідують інші зловмисні цілі в інтернеті», - повідомляють в компанії ESET.



Згідно з повідомленням, актуальним прикладом інтернет-тролінгу є використання теми пандемії COVID-19 для поширення спірних публікацій. Зокрема, тролі виступають проти вакцинації, ділячись підробленими домашніми ліками або навіть ставлячи під сумнів компетентність медичних фахівців.



Як відзначають в компанії ESET, кіберзлочинці нерідко використовують інтернет-тролінг для зараження комп'ютерів своїх жертв. Так, вони розміщують контент спірного характеру і супроводжують коментарі до нього посиланнями, замаскованими під джерело інформації, з шкідливим програмним забезпеченням.



«Спочатку інтернет-тролінг може здатися невинним, але часто ситуація може погіршитися і перерости в кібербулінг або кіберзлочинність. Частково це може бути пов'язано з "ефектом розгальмовування в мережі", коли люди говорять і діють в інтернеті так, як ніколи б не зробили в реальному житті. У таких випадках люди майже не відчувають докорів сумління за свої дії, оскільки вони не бачать вплив на інших і не відчувають реальних наслідків за такі вчинки», - додали фахівці.



Що робити, якщо натрапили на коментар інтернет-троля



В першу чергу, експерти в сфері кіберзахисту рекомендують користувачам, які зіткнулися з інтернет-тролями, не «годувати» їх, вступаючи в дику природу. В іншому випадку, можна тільки погіршити ситуацію, давши тролям те, чого вони хочуть — увагу.



«Хоча вам і хочеться взяти участь у дискусії, будьте готові до того, що ваші аргументи залишаться без уваги. Оскільки мета таких людей не обговорення, а реакція — в основному злісна або тривожна», - пояснюють в ESET.



Згідно з повідомленням, соцмережі Facebook, Twitter і Instagram пропонують користувачам інструменти для оповіщення про тролів. Інші сайти також не схвалюють їх поведінку, тому в залежності від серйозності порушення модератори можуть застосовувати покарання — від попереджень і тимчасових заборон до блокування акаунтів повторних порушників.



«У разі перетворення інтернет-тролінгу в кіберзлочинність, кібербулінг, домагання інтимного характеру, образи або інші дії, які можуть суперечити різним законам, ви можете звернутися в правоохоронні органи», - додали IT-фахівці.



Як повідомляв УНІАН, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз із метою їх подальшого блокування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту - компанії ESET розповіли, як розпізнати інтернет-тролів і не піддатися на їх провокації. Про це пише УНІАН «Під терміном «інтернет-троль», як правило, мають на увазі онлайн-коментатора або учасника дискусії, мета якого спровокувати конфлікт між іншими співрозмовниками шляхом розміщення спірних і обурливих коментарів...Онлайн-тролі бувають різних видів — від людей, які публікують навмисно дратівливі або суперечливі коментарі, щоб розпалити спір для власної розваги, до кіберзлочинців, які переслідують інші зловмисні цілі в інтернеті», - повідомляють в компанії ESET.Згідно з повідомленням, актуальним прикладом інтернет-тролінгу є використання теми пандемії COVID-19 для поширення спірних публікацій. Зокрема, тролі виступають проти вакцинації, ділячись підробленими домашніми ліками або навіть ставлячи під сумнів компетентність медичних фахівців.Як відзначають в компанії ESET, кіберзлочинці нерідко використовують інтернет-тролінг для зараження комп'ютерів своїх жертв. Так, вони розміщують контент спірного характеру і супроводжують коментарі до нього посиланнями, замаскованими під джерело інформації, з шкідливим програмним забезпеченням.«Спочатку інтернет-тролінг може здатися невинним, але часто ситуація може погіршитися і перерости в кібербулінг або кіберзлочинність. Частково це може бути пов'язано з "ефектом розгальмовування в мережі", коли люди говорять і діють в інтернеті так, як ніколи б не зробили в реальному житті. У таких випадках люди майже не відчувають докорів сумління за свої дії, оскільки вони не бачать вплив на інших і не відчувають реальних наслідків за такі вчинки», - додали фахівці.В першу чергу, експерти в сфері кіберзахисту рекомендують користувачам, які зіткнулися з інтернет-тролями, не «годувати» їх, вступаючи в дику природу. В іншому випадку, можна тільки погіршити ситуацію, давши тролям те, чого вони хочуть — увагу.«Хоча вам і хочеться взяти участь у дискусії, будьте готові до того, що ваші аргументи залишаться без уваги. Оскільки мета таких людей не обговорення, а реакція — в основному злісна або тривожна», - пояснюють в ESET.Згідно з повідомленням, соцмережі Facebook, Twitter і Instagram пропонують користувачам інструменти для оповіщення про тролів. Інші сайти також не схвалюють їх поведінку, тому в залежності від серйозності порушення модератори можуть застосовувати покарання — від попереджень і тимчасових заборон до блокування акаунтів повторних порушників.«У разі перетворення інтернет-тролінгу в кіберзлочинність, кібербулінг, домагання інтимного характеру, образи або інші дії, які можуть суперечити різним законам, ви можете звернутися в правоохоронні органи», - додали IT-фахівці.Як повідомляв УНІАН, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз із метою їх подальшого блокування.

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