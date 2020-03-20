У Луцьку знову візьмуться за капремонт одного з проспектів





Про це



Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради на платформі Prozorro оголосив відкриті торги на розроблення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи на об’єкті «Капітальний ремонт проспекту Соборності від вулиці Єршова до вулиці В’ячеслава Чорновола (непарна сторона) в місті Луцьку Волинської області».



Тендерні пропозиції прийматимуть до 3 червня. Очікувана вартість робіт становить 700 тисяч гривень. Ці кошти на виготовлення проєкту спрямують із місцевого бюджету.



Згідно з технічною специфікацією, капітальний ремонт проспекту включатиме розбирання асфальтобетонних, щебеневих покриттів, бортових каменів, вирівнювання дорожнього покриття, відведення дощових вод, улаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття, встановлення бетонних бортових каменів, улаштування верхнього асфальтобетонного шару покриття, улаштування з’їздів, ремонт горловин наявних колодязів, влаштування горизонтальної дорожньої розмітки з холодного пластику, пішохідних переходів підвищеної видимості та встановлення знаків.



У цілому відремонтувати мають ділянку дорожнього покриття протяжністю орієнтовно 1,4 кілометра.



Проєктно-кошторисна документація має бути готова до 1 вересня 2021 року. Після цього стане можливим оголошення тендеру на ремонтні роботи.





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