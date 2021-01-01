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Як будують ЖК «Амстердам»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ*

Як будують ЖК «Амстердам»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ*
У ЖК «Амстердам» (с. Струмівка) продовжують зводити монолітний каркас та готуються викладати стіни з керамічних блоків.

Нова технологія монолітно-каркасного будівництва з використанням керамоблоків, яку почали застосовувати у Будівельній компанії «Інвестор», дає ряд переваг. Це - швидкі темпи будівництва, міцні стіни, що дають гарну тело- та шумоізоляцію, а також - екологічність житла.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ПЕРЕВАГИ МОНОЛІТНО-КАРКАСНОГО БУДІВНИЦТВА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КЕРАМІЧНИХ БЛОКІВ МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Як саме просуваються будівельні роботи в ЖК «Амстердам», компанія «Інвестор» показує у черговому відеозвіті.



Зверніть увагу, що в ЖК «Амстердам» діє нова акція на 2-спальні квартири. Два варіанти квартир протягом червня пропонують за зниженою ціною - мінус 500 грн/м2. Більше інформації - читайте за посиланням.

У ЖК «Амстердам» запланували багато цікавого для мешканців, у тому числі - багато організованого простору для дозвілля мешканців поза квартирами. На першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде велика зона для відпочинку і спортивні та дитячі майданчики.


Дитячий і спортивний майданчик поруч із ЖК "Амстердам" та ЖК "Струмочок

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 38 24
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor


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Теги: Інвестор, Амстердам, Струмівка, відеозвіт
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