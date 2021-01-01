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Щеплені CoronaVac українці отримають міжнародне свідоцтво про вакцинацію - Ляшко

Щеплені CoronaVac українці отримають міжнародне свідоцтво про вакцинацію - Ляшко
Українці, які вакцинуються препаратом CoronaVac, отримають міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації.
Про це повідомив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.

1 червня Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac для екстреного застосування.

"ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення", - повідомив Ляшко.

Міністр нагадав, що Україна закупила 1 913 000 доз цієї вакцини, та наразі щеплює нею осіб 65+, маломобільні групи населення та осіб, які доглядають за маломобільними, спортсменів, працівників освіти, які були залучені до проведення ЗНО, представників Збройних сил України, МВС, працівників підприємств критичної інфраструктури, а також тих, хто записаний на вакцинацію через портал або застосунок "Дія".

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Теги: Ляшко, вакцинація.CoronaVac, міжнародне свідоцтво
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