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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу

Повідомили, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
За 1 червня 2021 року в Україні зафіксували 2 205 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 104 у дітей та 85 у медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 2 червня.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 262 особи;
летальних випадків – 158;
одужало – 9 405 осіб.

За добу протестували:

методом ПЛР – 27 936 осіб,
методом ІФА – 11 348 осіб,
експрес-тестами – 25 592 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 206 836 осіб;
одужало – 2 062 572 особи;
летальних випадків – 50 857;
провели ПЛР-тестувань – 10 235 181.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 473 випадки;
Вінницька область – 45 випадків;
Волинська область – 53 випадки;
Дніпропетровська область – 94 випадки;
Донецька область – 112 випадків;
Житомирська область – 49 випадків;
Закарпатська область – 43 випадки;
Запорізька область – 124 випадки;
Івано-Франківська область – 53 випадки;
Київська область – 178 випадків;
Кіровоградська область – 33 випадки;
Луганська область – 24 випадки;
Львівська область – 70 випадків;
Миколаївська область – 70 випадків;
Одеська область – 54 випадки;
Полтавська область – 30 випадків;
Рівненська область – 104 випадки;
Сумська область – 72 випадки;
Тернопільська область – 43 випадки;
Харківська область – 139 випадків;
Херсонська область – 74 випадки;
Хмельницька область – 57 випадків;
Черкаська область – 83 випадки;
Чернівецька область – 46 випадків;
Чернігівська область – 82 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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