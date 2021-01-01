Повідомили, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу

За 1 червня 2021 року в Україні зафіксували 2 205 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 104 у дітей та 85 у медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 2 червня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 262 особи;летальних випадків – 158;одужало – 9 405 осіб.За добу протестували:методом ПЛР – 27 936 осіб,методом ІФА – 11 348 осіб,експрес-тестами – 25 592 особи.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 206 836 осіб;одужало – 2 062 572 особи;летальних випадків – 50 857;провели ПЛР-тестувань – 10 235 181.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 473 випадки;Вінницька область – 45 випадків;Волинська область – 53 випадки;Дніпропетровська область – 94 випадки;Донецька область – 112 випадків;Житомирська область – 49 випадків;Закарпатська область – 43 випадки;Запорізька область – 124 випадки;Івано-Франківська область – 53 випадки;Київська область – 178 випадків;Кіровоградська область – 33 випадки;Луганська область – 24 випадки;Львівська область – 70 випадків;Миколаївська область – 70 випадків;Одеська область – 54 випадки;Полтавська область – 30 випадків;Рівненська область – 104 випадки;Сумська область – 72 випадки;Тернопільська область – 43 випадки;Харківська область – 139 випадків;Херсонська область – 74 випадки;Хмельницька область – 57 випадків;Черкаська область – 83 випадки;Чернівецька область – 46 випадків;Чернігівська область – 82 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.