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53 нових та 2 летальних випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

53 нових та 2 летальних випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За останню добу на Волині зареєстрували 53 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1, медпрацівників — 2).

Одужало за добу – 318 осіб, летальних випадків – 2, про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

За весь час пандемії в області зареєстрували 61 392 підтверджених випадки COVID-19, з них 3184 у дітей та 3585 у медичних працівників. Одужало 58139 осіб, з них 2852 дитини та 3297 медичних працівників. 1158 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.

Кількість активних хворих – 2095.
53 нових та 2 летальних випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За період епідемічного спостереження зареєстрували 69109 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 73 повідомлення про підозру на COVID-19.

Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежено 243 448 осіб. За минулу добу обстежили 712 осіб, в тому числі лабораторіями закладів охорони здоров’я – 50 та приватними лабораторіями – 116.

Методом ІФА на COVID-19 обстежтлт 167 184 особи. За минулу добу обстежили 358 осіб, в тому числі лабораторіями закладів охорони здоров’я – 340 та приватними лабораторіями – 14.

Проти COVID-19 за добу 1 червня 2021 року провели 239 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали 25 765 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2572 особи.


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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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