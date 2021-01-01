В Україні розпочався сезон черешні: скільки коштує перша ягода





Яка вартість перших ягід на ринка, розповіли у



На столичній ярмарці за першу черешню просять від 150 до 200 грн. На ринках вартість вища - 250 грн за кілограм. Зараз ягоду везуть з Туреччини та Узбекистану. З'являється і українська - з Мелітополя.



Ціни не дуже відрізняються, кажуть продавці. Утім, за їхніми словами, такі ціни лише на початку сезону. Вже від наступного тижня вони повинні поступово зменшуватися, адже надійдуть ягоди з українського півдня.



Цього року погода до черешні була і сприятлива, і не дуже. Через заморозки у період цвітіння Україна втратила половину раннього врожаю. Багато опадів для ягоди – це добре, бо вона любить вологу. Утім, холодна погода і нестача сонця можуть вплинути на її смак.



Як повідомлялося, град та 10-денна норма опадів за ніч знищила третину урожаю у знаменитих черешневих садах Мелітополя на Запоріжжі. Утім, у побитому градом Мелітополі навіть попри збитки урожай черешні очікують ледь не вдвічі вищим, аніж торік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні розпочався сезон черешні. Перші ягоди вже з'явилися на ринках та в супермаркетах.Яка вартість перших ягід на ринка, розповіли у Сніданку з 1+1 На столичній ярмарці за першу черешню просять від 150 до 200 грн. На ринках вартість вища - 250 грн за кілограм. Зараз ягоду везуть з Туреччини та Узбекистану. З'являється і українська - з Мелітополя.Ціни не дуже відрізняються, кажуть продавці. Утім, за їхніми словами, такі ціни лише на початку сезону. Вже від наступного тижня вони повинні поступово зменшуватися, адже надійдуть ягоди з українського півдня.Цього року погода до черешні була і сприятлива, і не дуже. Через заморозки у період цвітіння Україна втратила половину раннього врожаю. Багато опадів для ягоди – це добре, бо вона любить вологу. Утім, холодна погода і нестача сонця можуть вплинути на її смак.Як повідомлялося, град та 10-денна норма опадів за ніч знищила третину урожаю у знаменитих черешневих садах Мелітополя на Запоріжжі. Утім, у побитому градом Мелітополі навіть попри збитки урожай черешні очікують ледь не вдвічі вищим, аніж торік.

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