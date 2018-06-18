Нова бруківка, відеоспостереження та дитячий майданчик: як змінився двір на Ковельській у Луцьку. ФОТО





Журналісти



Тепер тут затишний і безпечний дитячий майданчик, де щовечора гуляють десятки дітей із сусідніх дворів, рівне подвір'я, викладене бруківкою, камери відеоспостереження. Щодня у дворі можна побачити діда Леоніда, який гуляє зі своїм собакою. А дітям подобається гратися із песиком, який вже став улюбленцем багатьох.



Про довгий шлях до комфорту розповіли місцеві жителі.



Бруківка замість калюж



Зараз цей двір не впізнати. Життя людей змінилося після того, як створивши ОСББ, активні мешканці практично змусили міську владу врешті звернути увагу на двір на Ковельській і запланувати капітальний ремонт на 2020 рік.



«Я живу тут 15 років і увесь час цей двір був у жахливому стані. Бруд, калюжі, плаваючі матраси. Але три роки тому ми зібралися й почали звертатися в місцеве ЖКГ, в міську раду. Тричі були на прийомі в Недопада (тогочасний заступник міського голови Григорій Недопад, – ред.). Тільки, коли створили ОСББ, почалася якась робота», – розповів місцевий мешканець Віталій Ковальчук, активний учасник звернень до міської влади.



Відкриті торги тоді виграла компанія «Бетон Брук Сервіс». Капремонт цього двору обійшовся міському бюджету в понад 2,5 мільйона гривень. Його виконали бруківкою луцької компанії Le Bruk. У дворі виклали тротуарну плитку «Котушка», яка добре витримує вагу та постійні навантаження.









За словами Віталія, нове подвір’я зацінив навіть чоловік однієї з мешканок будинку, який приїхав із Німеччини.



«Навіть людина з Німеччини приїхала й побачила ту різницю. Він казав, що так класно у нас зробили, і бруківку, й освітлення, і заїхати тепер можна», – додав Віталій.









У дворі «поселився» комфорт



Прибудинкову територію ремонтували з максимальним збереженням зелених зон – видаляли лише аварійні дерева. Проїжджу частину та пішохідні зони облаштували бруківкою фірми Le Bruk, врахувавши усі вимоги маломобільних груп, тож тепер тут комфортно гуляти з дитячими візочками і заїжджати на авто.



У дворі облаштували зливову каналізацію, аби його більше не підтоплювало. Раніше це була чи не найбільша проблема. Посеред двору було «озеро», яке не зникало ні влітку, ні взимку. Жителі у прямому сенсі слів щоденно місили болото, бо після кожного дощу двір заливало водою. Зараз тут спокійно можна гуляти у білих кедах.



«Наш двір успішно пережив дощову весну. Злив вивели за межі двору і в нас вода тепер не стоїть, уся стікає, які б дощі не були», – додав Віталій.









Встановили нове освітлення, бо його тут раніше просто не було. Обабіч двору висадили нові деревця. На одному з будинків можна побачити камери відеоспостереження.



Також на прибудинковій території реконструювали сміттєву зону. У «темні часи» сміття з контейнерів комунальники вивозили, та прибирати навколо чомусь забували. Непотріб тижнями міг лежати біля контейнерів, псуючи загальний вигляд двору.







Тепер тут – чисто, адже з критого сміттєвого майданчика непотріб не розлітається довкола.



Звісно, рівне покриття замість болота стало значно привабливішим для автомобілістів. Жителі жартують, що з новою бруківкою наче багатшими стали, бо у дворі тепер паркують набагато більше машин. Жарти жартами, та мешканці не в захваті, що їх двір використовують як безплатну парковку.







«З парковкою у нас наразі велика проблема. Паркуються усі, особливо багато з сусідніх магазинів. Ми хотіли встановити шлагбаум, але поки не можемо отримати дозвіл. Але ми продовжимо добиватися, тому з часом, думаю, дозвіл отримаємо, будемо мати шлагбаум і комфортний двір без зайвих машин», – розповів місцевий активіст.



Загалом двір став затишнішим і сюди приходять посидіти на лавочці і погратися на дитмайданчику навіть ті, хто тут не живе.



Капітальний ремонт «під ключ» на Ковельській 4 і 6 виконала луцька компанія Le Bruk. У дворі виклали бруківку «Котушка», яка добре витримує вагу та постійні навантаження.



















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