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На Волині за минулу добу пожежники рятували від вогню хату і декілька господарських будівель

На Волині за минулу добу пожежники рятували від вогню хату і декілька господарських будівель
За минулу добу на Волині ліквідували 6 пожеж.

Так, 1 червня о 12:06 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Губин Затурцівської сільської громади, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.

За викликом прибули рятувальники, які з’ясували, що вогонь виник у коридорі й сягнув стелі. Горіння локалізували о 12:25, о 12:30 – ліквідували. Вогнеборцям вдалося врятувати будинок від знищення. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

А у селі Дідовичі Ківерцівської міської громади горіла дерев’яна господарська будівля. Пожежу ліквідували бійці двох пожежно-рятувальних підрозділів – з міста Ківерці та обласного центру. Імовірно, до пожежі призвела необережність під час куріння власника.

Ще одна пожежа в цегляній господарській будівлі трапилася у селі Бужанка Поромівської сільської громади. Причину пожежі встановлюють.

А на Ковельщині у селі Вербка рятувальники приборкали пожежу в господарській будівлі зі шлакоблоків. За попередніми даними, лихо трапилося через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.


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Теги: Волинь, пожежі, будівля
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