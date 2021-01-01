На Волині за минулу добу пожежники рятували від вогню хату і декілька господарських будівель
Сьогодні, 10:07
За минулу добу на Волині ліквідували 6 пожеж.
Так, 1 червня о 12:06 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Губин Затурцівської сільської громади, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.
За викликом прибули рятувальники, які з’ясували, що вогонь виник у коридорі й сягнув стелі. Горіння локалізували о 12:25, о 12:30 – ліквідували. Вогнеборцям вдалося врятувати будинок від знищення. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
А у селі Дідовичі Ківерцівської міської громади горіла дерев’яна господарська будівля. Пожежу ліквідували бійці двох пожежно-рятувальних підрозділів – з міста Ківерці та обласного центру. Імовірно, до пожежі призвела необережність під час куріння власника.
Ще одна пожежа в цегляній господарській будівлі трапилася у селі Бужанка Поромівської сільської громади. Причину пожежі встановлюють.
А на Ковельщині у селі Вербка рятувальники приборкали пожежу в господарській будівлі зі шлакоблоків. За попередніми даними, лихо трапилося через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
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Так, 1 червня о 12:06 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Губин Затурцівської сільської громади, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.
За викликом прибули рятувальники, які з’ясували, що вогонь виник у коридорі й сягнув стелі. Горіння локалізували о 12:25, о 12:30 – ліквідували. Вогнеборцям вдалося врятувати будинок від знищення. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
А у селі Дідовичі Ківерцівської міської громади горіла дерев’яна господарська будівля. Пожежу ліквідували бійці двох пожежно-рятувальних підрозділів – з міста Ківерці та обласного центру. Імовірно, до пожежі призвела необережність під час куріння власника.
Ще одна пожежа в цегляній господарській будівлі трапилася у селі Бужанка Поромівської сільської громади. Причину пожежі встановлюють.
А на Ковельщині у селі Вербка рятувальники приборкали пожежу в господарській будівлі зі шлакоблоків. За попередніми даними, лихо трапилося через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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