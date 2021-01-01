У Луцьку автівка збила хлопця на велосипеді. ОНОВЛЕНО. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



На місці події працювали правоохоронці та медики "швидкої", які надавали хлопцю першу допомогу.



В оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розповіли, що повідомлення до лікарів надійшло о 16:30. Зазначалося, що автомобіль збив велосипедиста.



У 21-річного хлопця попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Його госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.



Як інформують у



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці з’ясовують обставини автопригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку автомобіль Opel Vivaro збив велосипедиста, який рухався дорогою. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 червня близько 17 години на вулиці Мамсурова.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.На місці події працювали правоохоронці та медики "швидкої", які надавали хлопцю першу допомогу.В оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розповіли, що повідомлення до лікарів надійшло о 16:30. Зазначалося, що автомобіль збив велосипедиста.У 21-річного хлопця попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Його госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.Як інформують у секторі комунікації поліції Волинської області , за кермом автомобіля перебував 28-річний житель Львівської області. Водій наїхав на велосипедиста, який знаходився про праву сторону транспортного засобу.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Правоохоронці з’ясовують обставини автопригоди.

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