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У Луцьку автівка збила хлопця на велосипеді. ОНОВЛЕНО. ФОТО

У Луцьку автівка збила хлопця на велосипеді. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У Луцьку автомобіль Opel Vivaro збив велосипедиста, який рухався дорогою. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 червня близько 17 години на вулиці Мамсурова.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

На місці події працювали правоохоронці та медики "швидкої", які надавали хлопцю першу допомогу.

В оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розповіли, що повідомлення до лікарів надійшло о 16:30. Зазначалося, що автомобіль збив велосипедиста.

У 21-річного хлопця попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Його госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

Як інформують у секторі комунікації поліції Волинської області, за кермом автомобіля перебував 28-річний житель Львівської області. Водій наїхав на велосипедиста, який знаходився про праву сторону транспортного засобу.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують обставини автопригоди.

У Луцьку автівка збила хлопця на велосипеді. ОНОВЛЕНО. ФОТО

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Теги: авто, Луцьк, аварія, велосипедист
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