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На Волині пенсіонер побив дочку металевою трубою: потерпіла – у лікарні

На Волині пенсіонер побив дочку металевою трубою: потерпіла – у лікарні
Під час сварки за місцем проживання 70-річний житель Нововолинська металевою трубою побив дочку – 47-річну волинянку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інцидент трапився учора, 1 червня, близько восьмої години ранку.

Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За фактом нанесення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або до трьох років обмеженням чи позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, пенсіонер, побив, металева труба
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