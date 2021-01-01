На Волині пенсіонер побив дочку металевою трубою: потерпіла – у лікарні





Про це



Інцидент трапився учора, 1 червня, близько восьмої години ранку.



Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.



За фактом нанесення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або до трьох років обмеженням чи позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.



Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час сварки за місцем проживання 70-річний житель Нововолинська металевою трубою побив дочку – 47-річну волинянку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інцидент трапився учора, 1 червня, близько восьмої години ранку.Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.За фактом нанесення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або до трьох років обмеженням чи позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію