На Волині пенсіонер побив дочку металевою трубою: потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 10:28
Під час сварки за місцем проживання 70-річний житель Нововолинська металевою трубою побив дочку – 47-річну волинянку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інцидент трапився учора, 1 червня, близько восьмої години ранку.
Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
За фактом нанесення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або до трьох років обмеженням чи позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інцидент трапився учора, 1 червня, близько восьмої години ранку.
Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
За фактом нанесення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або до трьох років обмеженням чи позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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