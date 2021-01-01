Луцькі прикордонники виявили у вантажному потязі контрабандне куриво





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.



Інформацію щодо можливого незаконного перевезення тютюнових виробів військовослужбовці відділу «Амбуків» отримали завчасно від оперативних співробітників. Під час огляду вантажного потяга в напіввагонах оглядова група виявила 2000 пачок безакцизних сигарет.



Пакунки з тютюновими виробами зловмисники сховали поміж вантажу «блюми із заліза». Подбали ділки й про відстеження руху товару, прикріпивши до нього GPS трекер.



Наразі оперативники прикордонного загону проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Виявлені тютюнові вироби вилучили встановленим порядком.



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