Холодний початок літа: чи розпочався купальний сезон на пляжах Чорного та Азовського морів. ВІДЕО





Чи наважився хоч хтось зануритися у море на пляжах Чорного та Азовського морів, про це йдеться 1 червня у сюжеті



На курорті Затока зазвичай першого червня сила-силенна людей. Але зараз цей рекордний пляж без відпочивальників. Температура повітря тут зараз всього 13 градусів тепла, а море ще холодніше — лише біля десяти.



Окрім холоду час від часу з неба ще й ллє. Але навіть за такої погоди зустрічаються і відчайдухи, які наважуються випробувати морську воду.



Головна набережна Затоки незвично порожня. Тут відчинилися лише поодинокі ятки, але покупців нема. У великі готелі вже заїхали перші відпочивальники. Але купаються поки що у підігрітих басейнах, а не в морі.



Готельєри кажуть, вже почали звикати, що червень ще прохолодний, натомість вересень спекотний, тому графік відпочинку трохи змістили.



Бабах-тарама — на Приазов'ї цей населений пункт відомий полігоном поруч. Часто тут буває гучно, але не від боїв, а від навчань військових. Місцеві радять цю місцину для дітей.



"На цьому морі дуже комфортно, бо воно мілке і краще прогрівається і тепліше, аніж, наприклад, Чорне море. Тому дітям тут комфортніше, аніж там", — зазначають місцеві жителі.



Найкращий пляж Приазов'я – таким він був колись, а тепер з напіврозваленими баркасами, їжаками у піску та колючим дротом — пансіонати Широкіного пропускають шостий туристичний сезон. Тут хазяйнують чайки.



Зовсім порожніми одеські пляжі не бувають за будь-якої погоди. Навіть в мороз узбережжям гуляють любителі подихати морським повітрям, власники собак із своїми улюбленцями та спортсмени-бігуни. Сьогодні ж — напрочуд мало людей.



Люди одягнені в куртки та пальта. Здебільшого тут гуляють приїжджі. Кажуть, якщо вже потрапили до Одеси, треба гуляти попри дощ та вітер. Відчайдухів, які б наважилися зануритися сьогодні в штормове море, немає. Хіба що швиденько прилягти у холоднющі хвилі заради фото.



В Одесі сьогодні — 13 градусів. На узбережжі — ще холодніше, через сильний вітер та дощ. Та й саме море непривітне, штормить. Як восени. В пляжних ятках купують лише гарячу каву.



У курортному Бердянську людей на пляжах поки небагато. Всю ніч та вранці тут дощило, і розпогодилося тільки по обіді. Проте саме зараз, вочевидь, і є та щаслива пора, коли на березі тобі ніхто не заважає, і можна вільно обирати собі місце.



Рятувальники поки чистять узбережжя та готуються до відкриття сезону. Час вони ще мають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо, за прогнозами, все-таки буде спекотним. Очікують температуру аж до 40 градусів. Але це вже у липні-серпні. А саме сьогодні традиційно в Україні мав би розпочатися купальний сезон.Чи наважився хоч хтось зануритися у море на пляжах Чорного та Азовського морів, про це йдеться 1 червня у сюжеті ТСН На курорті Затока зазвичай першого червня сила-силенна людей. Але зараз цей рекордний пляж без відпочивальників. Температура повітря тут зараз всього 13 градусів тепла, а море ще холодніше — лише біля десяти.Окрім холоду час від часу з неба ще й ллє. Але навіть за такої погоди зустрічаються і відчайдухи, які наважуються випробувати морську воду.Головна набережнанезвично порожня. Тут відчинилися лише поодинокі ятки, але покупців нема. У великі готелі вже заїхали перші відпочивальники. Але купаються поки що у підігрітих басейнах, а не в морі.Готельєри кажуть, вже почали звикати, що червень ще прохолодний, натомість вересень спекотний, тому графік відпочинку трохи змістили.— на Приазов'ї цей населений пункт відомий полігоном поруч. Часто тут буває гучно, але не від боїв, а від навчань військових. Місцеві радять цю місцину для дітей."На цьому морі дуже комфортно, бо воно мілке і краще прогрівається і тепліше, аніж, наприклад, Чорне море. Тому дітям тут комфортніше, аніж там", — зазначають місцеві жителі.Найкращий пляж– таким він був колись, а тепер з напіврозваленими баркасами, їжаками у піску та колючим дротом — пансіонати Широкіного пропускають шостий туристичний сезон. Тут хазяйнують чайки.Зовсім порожніми одеські пляжі не бувають за будь-якої погоди. Навіть в мороз узбережжям гуляють любителі подихати морським повітрям, власники собак із своїми улюбленцями та спортсмени-бігуни. Сьогодні ж — напрочуд мало людей.Люди одягнені в куртки та пальта. Здебільшого тут гуляють приїжджі. Кажуть, якщо вже потрапили до Одеси, треба гуляти попри дощ та вітер. Відчайдухів, які б наважилися зануритися сьогодні в штормове море, немає. Хіба що швиденько прилягти у холоднющі хвилі заради фото.В Одесі сьогодні — 13 градусів. На узбережжі — ще холодніше, через сильний вітер та дощ. Та й саме море непривітне, штормить. Як восени. В пляжних ятках купують лише гарячу каву.У курортномулюдей на пляжах поки небагато. Всю ніч та вранці тут дощило, і розпогодилося тільки по обіді. Проте саме зараз, вочевидь, і є та щаслива пора, коли на березі тобі ніхто не заважає, і можна вільно обирати собі місце.Рятувальники поки чистять узбережжя та готуються до відкриття сезону. Час вони ще мають.

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