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Холодний початок літа: чи розпочався купальний сезон на пляжах Чорного та Азовського морів. ВІДЕО

Холодний початок літа: чи розпочався купальний сезон на пляжах Чорного та Азовського морів. ВІДЕО
Літо, за прогнозами, все-таки буде спекотним. Очікують температуру аж до 40 градусів. Але це вже у липні-серпні. А саме сьогодні традиційно в Україні мав би розпочатися купальний сезон.

Чи наважився хоч хтось зануритися у море на пляжах Чорного та Азовського морів, про це йдеться 1 червня у сюжеті ТСН.

На курорті Затока зазвичай першого червня сила-силенна людей. Але зараз цей рекордний пляж без відпочивальників. Температура повітря тут зараз всього 13 градусів тепла, а море ще холодніше — лише біля десяти.

Окрім холоду час від часу з неба ще й ллє. Але навіть за такої погоди зустрічаються і відчайдухи, які наважуються випробувати морську воду.

Головна набережна Затоки незвично порожня. Тут відчинилися лише поодинокі ятки, але покупців нема. У великі готелі вже заїхали перші відпочивальники. Але купаються поки що у підігрітих басейнах, а не в морі.

Готельєри кажуть, вже почали звикати, що червень ще прохолодний, натомість вересень спекотний, тому графік відпочинку трохи змістили.

Бабах-тарама — на Приазов'ї цей населений пункт відомий полігоном поруч. Часто тут буває гучно, але не від боїв, а від навчань військових. Місцеві радять цю місцину для дітей.

"На цьому морі дуже комфортно, бо воно мілке і краще прогрівається і тепліше, аніж, наприклад, Чорне море. Тому дітям тут комфортніше, аніж там", — зазначають місцеві жителі.

Найкращий пляж Приазов'я – таким він був колись, а тепер з напіврозваленими баркасами, їжаками у піску та колючим дротом — пансіонати Широкіного пропускають шостий туристичний сезон. Тут хазяйнують чайки.

Зовсім порожніми одеські пляжі не бувають за будь-якої погоди. Навіть в мороз узбережжям гуляють любителі подихати морським повітрям, власники собак із своїми улюбленцями та спортсмени-бігуни. Сьогодні ж — напрочуд мало людей.

Люди одягнені в куртки та пальта. Здебільшого тут гуляють приїжджі. Кажуть, якщо вже потрапили до Одеси, треба гуляти попри дощ та вітер. Відчайдухів, які б наважилися зануритися сьогодні в штормове море, немає. Хіба що швиденько прилягти у холоднющі хвилі заради фото.

В Одесі сьогодні — 13 градусів. На узбережжі — ще холодніше, через сильний вітер та дощ. Та й саме море непривітне, штормить. Як восени. В пляжних ятках купують лише гарячу каву.

У курортному Бердянську людей на пляжах поки небагато. Всю ніч та вранці тут дощило, і розпогодилося тільки по обіді. Проте саме зараз, вочевидь, і є та щаслива пора, коли на березі тобі ніхто не заважає, і можна вільно обирати собі місце.

Рятувальники поки чистять узбережжя та готуються до відкриття сезону. Час вони ще мають.


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Теги: море, відпочинок, літо, холод
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