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На «Ягодині» у вантажівці виявили «лівий» товар на понад 3 мільйони гривень

На «Ягодині» у вантажівці виявили «лівий» товар на понад 3 мільйони гривень
У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили товар, який намагались ввезти в Україну, приховавши серед «гуманітарки».

У результаті огляду фури, прикордонники спільно з митниками виявили незадекларований товар на суму понад 3 мільйони гривень, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

Серед вантажу спільна оглядова група виявила косметику, засоби гігієни та пряжу, усього близько 9 тисяч одиниць виробів, які не були зазначені у товаросупровідних документах.

Товар вилучили працівники митниці.

На «Ягодині» у вантажівці виявили «лівий» товар на понад 3 мільйони гривень
На «Ягодині» у вантажівці виявили «лівий» товар на понад 3 мільйони гривень
На «Ягодині» у вантажівці виявили «лівий» товар на понад 3 мільйони гривень

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Теги: Ягодин, товар, фура, гуманітарка
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