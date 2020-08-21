На «Ягодині» у вантажівці виявили «лівий» товар на понад 3 мільйони гривень





У результаті огляду фури, прикордонники спільно з митниками виявили незадекларований товар на суму понад 3 мільйони гривень, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.



Серед вантажу спільна оглядова група виявила косметику, засоби гігієни та пряжу, усього близько 9 тисяч одиниць виробів, які не були зазначені у товаросупровідних документах.



Товар вилучили працівники митниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили товар, який намагались ввезти в Україну, приховавши серед «гуманітарки».У результаті огляду фури, прикордонники спільно з митниками виявили незадекларований товар на суму понад 3 мільйони гривень, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.Серед вантажу спільна оглядова група виявила косметику, засоби гігієни та пряжу, усього близько 9 тисяч одиниць виробів, які не були зазначені у товаросупровідних документах.Товар вилучили працівники митниці.

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