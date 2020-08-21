На «Ягодині» у вантажівці виявили «лівий» товар на понад 3 мільйони гривень
Сьогодні, 11:24
У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили товар, який намагались ввезти в Україну, приховавши серед «гуманітарки».
У результаті огляду фури, прикордонники спільно з митниками виявили незадекларований товар на суму понад 3 мільйони гривень, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Серед вантажу спільна оглядова група виявила косметику, засоби гігієни та пряжу, усього близько 9 тисяч одиниць виробів, які не були зазначені у товаросупровідних документах.
Товар вилучили працівники митниці.
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У результаті огляду фури, прикордонники спільно з митниками виявили незадекларований товар на суму понад 3 мільйони гривень, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Серед вантажу спільна оглядова група виявила косметику, засоби гігієни та пряжу, усього близько 9 тисяч одиниць виробів, які не були зазначені у товаросупровідних документах.
Товар вилучили працівники митниці.
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