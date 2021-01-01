Із заявами про допомогу звертаються щодня: у Луцьку почастішали випадки домашнього насильства





Про це розповіла Ганна Савчук.



Із заявами про допомогу через фізичне чи психологічне насильство у родині до центру звертаються майже щодня.



"Протягом 2020-2021 років масово просто люди звертаються. Буває, 5 осіб щоденно, в справах до домашньому насильству. Вони вже приходять сюди, ми готуємо першочергово заяву до поліції ", – розповідає юристка. Додає: юристи центру супроводжують заявників і в суді.



Неодноразового центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за останні два роки звертається лучанка Анна.



Період розлучення з чоловіком, розповідає жінка, припав на карантин. Після розриву стосунків чоловік Анни став проявляти агресію та застосовувати силу.



"У нас 5 діток, старших діток троє, він налаштовує категорично не допомагати мамі, створює різні скандальні ситуації. Дуже багато було викликів по домашньому насиллю, по нанесенню тілесних пошкоджень. Я відчула, що я є жертва", – розповідає жінка.



Анна розповідає, вже виграла кілька судових справ з приводу домашнього насилля. Нині тривають судові процеси з розділу майна між колишнім подружжям. Наразі усі мешкають в одному домі.



Чи не найбільша проблема домашнього насильства – присутність дітей, – каже юристка.



"В кожній моїй заяві, яку я готую, зафіксовано, що все відбувається в присутності малолітніх дітей. Тобто, психологічна травма в дітей однозначно є", – розповідає Ганна Савчук.



Як розповіла у прямому ефірі програми "Сьогодні. Головне" на Суспільному начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції Волині Інна Остапович, через карантин багато сімей опинилися у складних сімейних обставинах. Наголосила, що згідно зі змінами в законодавстві, у разі вчинення домашнього насилля дорослими в родині – дитина набуває статусу жертви. Такими дітьми опікуються правоохоронці. Точної кількості сімей, які стоять на обліку як неблагополучні, не озвучила.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час карантину у Луцьку значно зросла кількість випадків домашнього насильства.Про це розповіла Суспільному юристка Луцького місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомогиІз заявами про допомогу через фізичне чи психологічне насильство у родині до центру звертаються майже щодня."Протягом 2020-2021 років масово просто люди звертаються. Буває, 5 осіб щоденно, в справах до домашньому насильству. Вони вже приходять сюди, ми готуємо першочергово заяву до поліції ", – розповідає юристка. Додає: юристи центру супроводжують заявників і в суді.Неодноразового центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за останні два роки звертається лучанкаПеріод розлучення з чоловіком, розповідає жінка, припав на карантин. Після розриву стосунків чоловік Анни став проявляти агресію та застосовувати силу."У нас 5 діток, старших діток троє, він налаштовує категорично не допомагати мамі, створює різні скандальні ситуації. Дуже багато було викликів по домашньому насиллю, по нанесенню тілесних пошкоджень. Я відчула, що я є жертва", – розповідає жінка.Анна розповідає, вже виграла кілька судових справ з приводу домашнього насилля. Нині тривають судові процеси з розділу майна між колишнім подружжям. Наразі усі мешкають в одному домі.Чи не найбільша проблема домашнього насильства – присутність дітей, – каже юристка."В кожній моїй заяві, яку я готую, зафіксовано, що все відбувається в присутності малолітніх дітей. Тобто, психологічна травма в дітей однозначно є", – розповідає Ганна Савчук.Як розповіла у прямому ефірі програми "Сьогодні. Головне" на Суспільному начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції Волині, через карантин багато сімей опинилися у складних сімейних обставинах. Наголосила, що згідно зі змінами в законодавстві, у разі вчинення домашнього насилля дорослими в родині – дитина набуває статусу жертви. Такими дітьми опікуються правоохоронці. Точної кількості сімей, які стоять на обліку як неблагополучні, не озвучила.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію