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Із заявами про допомогу звертаються щодня: у Луцьку почастішали випадки домашнього насильства

Із заявами про допомогу звертаються щодня: у Луцьку почастішали випадки домашнього насильства
Під час карантину у Луцьку значно зросла кількість випадків домашнього насильства.

Про це розповіла Суспільному юристка Луцького місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ганна Савчук.

Із заявами про допомогу через фізичне чи психологічне насильство у родині до центру звертаються майже щодня.

"Протягом 2020-2021 років масово просто люди звертаються. Буває, 5 осіб щоденно, в справах до домашньому насильству. Вони вже приходять сюди, ми готуємо першочергово заяву до поліції ", – розповідає юристка. Додає: юристи центру супроводжують заявників і в суді.

Неодноразового центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за останні два роки звертається лучанка Анна.

Період розлучення з чоловіком, розповідає жінка, припав на карантин. Після розриву стосунків чоловік Анни став проявляти агресію та застосовувати силу.

"У нас 5 діток, старших діток троє, він налаштовує категорично не допомагати мамі, створює різні скандальні ситуації. Дуже багато було викликів по домашньому насиллю, по нанесенню тілесних пошкоджень. Я відчула, що я є жертва", – розповідає жінка.

Анна розповідає, вже виграла кілька судових справ з приводу домашнього насилля. Нині тривають судові процеси з розділу майна між колишнім подружжям. Наразі усі мешкають в одному домі.

Чи не найбільша проблема домашнього насильства – присутність дітей, – каже юристка.

"В кожній моїй заяві, яку я готую, зафіксовано, що все відбувається в присутності малолітніх дітей. Тобто, психологічна травма в дітей однозначно є", – розповідає Ганна Савчук.

Як розповіла у прямому ефірі програми "Сьогодні. Головне" на Суспільному начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції Волині Інна Остапович, через карантин багато сімей опинилися у складних сімейних обставинах. Наголосила, що згідно зі змінами в законодавстві, у разі вчинення домашнього насилля дорослими в родині – дитина набуває статусу жертви. Такими дітьми опікуються правоохоронці. Точної кількості сімей, які стоять на обліку як неблагополучні, не озвучила.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк. карантин, домашнє насильство
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